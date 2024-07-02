Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса

В Вильнюсе начнут готовить убежища на всех жителей города, планировать установку противотанковых ежей и эвакуацию населения

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Власти Литвы разработали план обороны столицы страны, в числе предложенных мер — эвакуация Вильнюса, а также установка противотанковых ежей и «зубов дракона». Об этом рассказал градоначальник Валдас Бенкунскас, передает Delfi.

«Вильнюс — столица, поэтому он мишень и цель номер один. И, вне всякого сомнения, мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой», — сказал Бенкунскас.

По его словам, эвакуация города в случае необходимости будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг. Точные маршруты зависят от разных условий, например, от того, останутся ли в городе мосты.

Оценил Бенкунскас и состояние убежищ в Вильнюсе. Он рассказал, что сейчас в них может укрыться половина жителей города, но в перспективе власти планируют подготовить убежища для всего населения.

Закупаемые противотанковые ежи и бетонные надолбы будут перекрывать особо опасные направления.

«Они в первую очередь нужны для блокирования въезда в город по дорогам. Основные дороги в южном и восточном направлении, если смотреть на внешнюю границу НАТО. Это охватывает и сеть небольших дорог, начиная с лесных, гравийных, которые могли бы использоваться во время атаки на город», — сказал мэр.

В январе страны Прибалтики договорились построить «линию обороны» вдоль своих границ с Россией, в которую войдут бетонные бункеры для защиты военных от артиллерийского огня и осколков снарядов. Эстония в минувшем ноябре начала устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона», на пограничном пункте в Нарве на границе с Россией, объясняя этой ухудшением миграционной ситуации.

В Кремле заявляли, что Россия не несет угрозы Европе, а наоборот. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».