КНДР сообщила об успешном испытании ракеты со сверхтяжелой боеголовкой В Южной Корее подозревают, что испытание на самом деле провалилось

2 июля КНДР сообщила об успешном испытании принципиально нового типа вооружения — ракеты со сверхтяжелой боеголовкой, способной поражать подземные цели. Однако в Сеуле обвинили Пхеньян в обмане. Подробнее — в статье РБК

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что известно о проведенном КНДР испытании

Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет утром 1 июля. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи уточнил, что они были запущены с промежутком 10 минут из населенного пункта Чанъён, расположенного в западной части КНДР, в северо-восточном направлении.

Южнокорейские военные сообщили, что первая ракета пролетела 600 км, вторая значительно меньше — 120 км, после чего исчезла с радаров. Это может свидетельствовать о провале миссии, но Пхеньян заявил, что испытание прошло успешно. 2 июля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило сообщение, в котором утверждается, что накануне Главное управление ракетостроения КНДР испытало новую тактическую баллистическую ракету «Хвасон-11да-4,5», которая может быть оснащена «сверхкрупной» боеголовкой весом 4,5 т. Вес обычных боеголовок — 0,5–1 т, и у КНДР уже есть в арсенале ракеты типа «Хвасон-11», способные нести боеголовку весом 2,5 т.

Северокорейское агентство также сообщило, что запуски были произведены с целью удостовериться в стабильности полета и точности попадания как при максимальной (500 км), так и при минимальной (90 км) дальности. Обе ракеты якобы были оснащены «тяжелой условной боеголовкой», но какой именно, не уточняется. Северокорейские ракетчики анонсировали еще одно испытание в июле, в ходе которого будут изучаться особенности полета на расстояние 250 км и мощность взрыва «сверхкрупной боеголовки».

Запуску предшествовали масштабные учения США, Южной Кореи и Японии Freedom Edge, прошедшие 27–29 июня, в которых были задействованы эсминцы, истребители и атомный авианосец США «Теодор Рузвельт». Маневры были запланированы по итогам трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в августе 2023 года, на котором лидеры трех стран договорились наращивать военное сотрудничество, в том числе для сдерживания ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

МИД КНДР раскритиковал эти учения и упрекнул США в попытках построить «азиатскую версию НАТО». В Пхеньяне отдельно указали на «бешеный нажим» Японии на Россию в связи с боевыми действиями на Украине, а также на дискуссии вокруг возможных поставок Южной Кореей вооружений Киеву. В Пхеньяне также подчеркнули, что «отношения между НАТО и трехсторонним военным блоком США, Японии и Республики Корея доходят до опасного предела».

Почему Южная Корея заподозрила северян во лжи

Уже 1 июля южнокорейские военные сообщили о «ненормальной» траектории первого этапа полета одной из запущенных в тот день ракет. В Сеуле предположили, что ее исчезновение с радаров может свидетельствовать, что она взорвалась в воздухе. Позднее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета потерпела крушение над полем вблизи Пхеньяна, а заявление ЦТАК об успешном испытании назвал обманом.

«Ракетные испытания с поражением целей на суше проводятся крайне редко, и утверждения, что они увенчались успехом, с большой вероятностью были ложными», — заявил официальный представитель штаба, полковник Ли Сон Чжун. Южан также смутил факт, что ЦТАК и другие СМИ КНДР не стали раскрывать ни место проведения запуска, ни локации, куда упали ракеты, а также не опубликовали ни единого снимка с испытаний, хотя обычно это делают.

Более того, неделей раньше КНДР также сообщила об успешном запуске ракеты с разделяющейся головной частью, предназначенной для преодоления противоракетной обороны США и Южной Кореи. В сообщении ЦТАК утверждалось, что «отдельные боеголовки [были] точно наведены на три установленные координаты», а при помощи радиолокационных станций была проверена эффективность «обманного средства, отделенного от ракеты».

Однако в Сеуле усомнились в успешности и этого испытания и заявили, что в результате совместного анализа американские и южнокорейские специалисты пришли к выводу, что запуск прошел неудачно. В Объединенном комитете начальников штабов пояснили, что при испытании ракет подобного типа разделение боеголовок происходит поэтапно, тогда как северокорейская ракета взорвалась на начальном этапе своего полета. По словам Ли Сон Чжуна, на снимках, распространенных северокорейскими СМИ, изображена ракета, похожая на жидкотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-17», испытанную в марте 2023 года.

Чем опасно для Сеула появление у Пхеньяна ракеты нового типа

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу разработки ракет со «сверхкрупной» боеголовкой и разделяющейся головной частью наряду с другими (создание военного разведывательного спутника, твердотопливной МБР, сверхзвуковых вооружений и пр.) на 8-м съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года. В ноябре 2023 года КНДР запустила свой первый военный спутник, а в декабре того же года успешно испытала твердотопливную МБР «Хвасон-18».

Южнокорейское экспертное сообщество предполагает, что испытанный 1 июля тип ракет может предназначаться для поставок в Россию, пишет Yonhap. Официально Москва и Пхеньян отрицают факт поставки северокорейского оружия. Во время июньского визита президента России Владимира Путина в КНДР стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон, а российский лидер заявил о развитии военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Испытание в КНДР ракеты с многотонной боеголовкой также может быть продиктовано тем, что разработку подобного вида вооружений на протяжении долгого времени ведет Южная Корея, прокомментировал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. Еще в 2020 году тогдашний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его страна разработала баллистическую ракету малой дальности с «одной из самых больших боеголовок в мире»: речь, видимо, шла о «Хёнму-4», оснащенной боеголовкой весом 2 т и с дальностью полета 800 км. А в 2023 году Сеул объявил, что работает над созданием ракеты «Хёнму-5», способной нести боеголовку весом уже 8 т.

«В Северной Корее решили ответить и показать, что они тоже способны создать такой вид вооружений. Гонка вооружений между Северной и Южной Кореей насчитывает не один десяток лет: надо показывать, что все, что делают южане, могут и северяне, и наоборот», — пояснил Стефанович. Он также предположил, что КНДР активно изучает опыт специальной военной операции на Украине и могла прийти к выводу, что не всегда мощности боевой части того или иного ракетного оружия достаточно для поражения укрепленных целей, а потому пополнила свой арсенал ракетами со сверхтяжелой боеголовкой.

Баллистические ракеты с многотонными боеголовками предназначены для поражения подземных бункеров и других укрепленных объектов без применения ядерных зарядов. Поэтому южнокорейской столице, расположенной всего в 60 км от границы с КНДР, они особой угрозы не несут — для ударов по городам, как правило, используют другую боевую часть с большим количеством осколков и большей площадью поражения, отметил Стефанович.

Эксперт также поставил под вопрос аргументацию, которую приводит Сеул, говоря о провале испытаний КНДР: тестовые пуски этого типа ракет как раз подразумевают удары по наземным учебным целям, имитирующим защищенный объект. «Это яркий пример межкорейской пропагандистской войны с целью принижения достижений оборонно-промышленного комплекса соседей, — говорит Стефанович. — У Северной Кореи есть богатый опыт «расстрела» острова в море, но мне кажется это странным аргументом в пользу провала испытания, что, конечно, не исключает, что испытание могло быть не в полной мере успешным».