Уничтожение самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Видео

На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских истребителей Су-27, повреждено еще два, сообщили в Минобороны России

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Российские военнослужащие нанесли групповой ракетный удар расчетами «Искандер-М» по аэродрому Миргород в Полтавской области, где находились самолеты Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Минобороны России, в результате удара уничтожено пять истребителей Су-27, еще два самолета, находящихся на ремонте, повреждено.