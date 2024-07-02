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Военная операция на Украине ,  
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Уничтожение самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения самолетов ВСУ на аэродроме Миргород
Сюжет
Военная операция на Украине
На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских истребителей Су-27, повреждено еще два, сообщили в Минобороны России

Уничтожение самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Видео
Video

Российские военнослужащие нанесли групповой ракетный удар расчетами «Искандер-М» по аэродрому Миргород в Полтавской области, где находились самолеты Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Минобороны России, в результате удара уничтожено пять истребителей Су-27, еще два самолета, находящихся на ремонте, повреждено.

Минобороны сообщило об уничтожении пяти Су-27 на аэродроме в Миргороде
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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны ВСУ самолет аэродром Военная операция на Украине Су-27
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