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Bloomberg узнал о маневрах российских подлодок вблизи Британии

Bloomberg узнал о «беспрецедентных» маневрах российских подлодок вблизи Британии
За последние годы российские подводные лодки как минимум дважды совершали операции в Ирландском море, пишет Bloomberg. Британские военные вынуждены были принять дополнительные меры
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается «беспрецедентным шагом», вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод, рассказали источники Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о подводных лодках класса Kilo (классификация НАТО для дизель-электрических подводных лодок проектов 877 («Палтус») и 636 («Варшавянка»). — РБК), которые появлялись в районе Ирландского моря несколько раз. Масштабы их перемещений вышли за рамки того, что ранее видели британские чиновники, уточнили собеседники Bloomberg.

Два источника агентства отметили, что американские военные знали о перемещениях подлодок. США следят за деятельностью российского флота, заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник администрации президента США. В Минобороны Великобритании отказались от комментариев.

Bloomberg напоминает, что подводные лодки класса Kilo несут российские крылатые ракеты «Калибр», а также могут запускать торпеды и морские мины. При этом, отмечает агентство, в последние годы ирландские и британские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подлодок у берегов Британии. В прошлом декабре об этом, в частности, сообщала The Sun.

РБК направил запрос в Минобороны России.

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Летом 2021 года The Telegraph писала, что российская подводная лодка якобы вела слежку за авианосной ударной группой военно-морского флота Великобритании в Средиземном море. Газета уточняла, что речь, вероятнее всего, шла о дизель-электрической подводной лодке Черноморского флота России класса Kilo.

Для поиска подлодки в воздух были подняты вертолеты Merlin Mk2. По данным The Telegraph, они сбросили в воду специальные радиогидроакустические буи для ее обнаружения, полагая, что подлодка следит за новым авианосцем HMS Queen Elizabeth и кораблями сопровождения. В Минобороны Британии подтвердить инцидент в Средиземном море отказались.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
подводная лодка Великобритания Ирландия Россия
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