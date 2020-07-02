ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

Изменения в основной закон поддержали чуть менее 78% граждан

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в основной закон выступили 77,96% избирателей.

Против высказались 21,23% участников голосования.

По данным ЦИК, наибольшую поддержку поправки в Конституцию получили в Чечне и Туве, где их поддержали более 93% участников голосования. Более 70% голосов поддержки изменения получили в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах.

В Ненецком автономном округе число проголосовавших против поправок оказалось больше тех, кто их поддержал.

Согласно итогам онлайн-голосования, которое ранее обнародовал электронный штаб, за поправки высказались 62,33% избирателей из столицы, не поддержали их 37,67%. В Нижегородской области поправки поддержали 59,69% избирателей, против — 40,31%.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить 0% 40% 50% 60% >70%

По данным ЦИК, явка на голосовании составила 65%.