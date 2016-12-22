Иранского дипломата заподозрили в подготовке теракта во Франции

Бельгийские власти заявили о задержании иранского дипломата, подозреваемого в подготовке теракта во Франции

Фото: Eric Vidal / Reuters

Сотрудник иранского посольства был арестован одновременно с двумя другими людьми, которые подозреваются в подготовке теракта во Франции во время встречи группы иранских оппозиционеров с представителем президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что дипломата задержали сотрудники немецких спецслужб, проводившие совместную операцию с бельгийскими коллегами. Утверждается, что речь шла о сотруднике иранского посольства в столице Австрии.

Министерство иностранных дел Ирана назвало сообщение о задержании дипломатов «фальшивкой», указав, что посольство исламской республики готово работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы разобраться в ситуации. «Как удобно. Прямо перед визитом президента Ирана Рухани в Европе разоблачили заговорщиков и арестовали их», отметил по этому поводу глава внешнеполитического ведомства исламской республики Мухаммад Джавад Зариф.

Ранее бельгийский телеканал RTBF сообщил о том, что два бельгийских гражданина иранского происхождения были задержаны по подозрению в подготовке теракта во Франции. Речь шла о мужчине 1980 года рождения и его супруге 1984 года рождения. У них было изъято 500 г взрывчатки и детонатор. Позже, как сообщает агентство Reuters, двое задержанных были отпущены на свободу за отсутствием улик, однако еще один человек остался для дачи показаний.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Twitter поблагодарил участвовавшие в операции спецслужбы его страны и Германии за работу и отметил, что сотрудничество между европейскими странами приносит свои плоды.