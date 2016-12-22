ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,71 62,78 EUR Нал. 74,04 72,94 USD Бирж. 63,47 +0,70 EUR Бирж. 73,57 +0,28 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6627,40 +324,50 IMOEX 2315,54 +0,85% RTSI 1149,46 -0,41% Brent 77,86 -2,06% DJIA 24204,98 -0,27% Nasdaq 7512,03 +0,02%
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта во Франции
Лента новостей
Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 18:12, Спецпроект РБК Спорт Минприроды предложило усложнить возврат лицензий через суд 18:12, Бизнес Керимов приступил к работе в Совете Федерации 17:57, Общество Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева 17:52, Политика Альфа-банк назвал объемы снятия наличных на стадионах ЧМ в России 17:47, Финансы Актер Бен Стиллер стал послом доброй воли ООН по беженцам 17:47, Политика Умер последний глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко 17:47, Общество «С тобой выйдем в финал»: почему Черчесов подарил футболку перуанцу 17:46, Спорт Игра на опережение: что такое бизнес по-китайски 17:37, РБК и Шелковый путь Новым экипировщиком Федерера вместо Nike стала Uniqlo 17:36, Общество Экономисты оценили сокращение российской экономики из-за роста НДС 17:32, Экономика «Дождь» сообщил о недопуске корреспондента на Украину 17:24, Общество Россельхознадзор запретил ввоз 15 тонн зараженной клубники из Турции 17:20, Общество Большинство покупок в зарубежных интернет-магазинах не превышает €22 17:13, Потребрынок «Единая Россия» нашла получателя депутатского мандата Говорухина 17:10, Политика Новая философия: как трансформируются системы управления проектами 17:02, Партнерский материал ЧМ-2018. 1/8 финала. Бразилия — Мексика. Онлайн 17:00, Спорт Биржа Kraken обвинила Bloomberg в манипулировании ценой биткоина 16:58, Крипто В Коми ликвидировали шахту «Интауголь» из-за убытков 16:57, Экономика «Яблоко» приостановило полномочия Митрохина в московском отделении партии 16:48, Политика Грузовик Dragon доставил на МКС робота-помощника 16:46, Технологии и медиа В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта во Франции 16:43, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 16:41, РБК и «Шелл» ЦБ после сейва Акинфеева похвастался своим прогнозом на сторублевке к ЧМ 16:40, Общество «Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG 16:29, Бизнес «Сахар больше всего вредит мозгу»: диетолог — о секретах долголетия 16:24, Стиль В Лондоне умерла хореограф-постановщик мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы» 16:20, Общество СМИ узнали о переходе в «Спартак» лучшего бомбардира «Динамо» 16:18, Спорт
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта во Франции
Политика, 16:43
0
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта во Франции

Два бельгийских гражданина иранского происхождения были задержаны по подозрению в подготовке теракта во Франции, заявил федеральный прокурор. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Операция была проведена французскими, бельгийскими и немецкими спецслужбами. Как рассказали в суде, подозреваемые — мужчина 1980 года рождения и его супруга 1984 года рождения. У них было изъято 500 г взрывчатки и детонатор. Взрывотехники провели контролируемый взрыв.

По данным следствия, подозреваемые планировали организовать теракт на встрече иранской оппозиционной партии в Париже, которая прошла 30 июня. На ней должны были собраться не менее 25 тыс. человек.

Сообщник пары был задержан во Франции.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Twitter поблагодарил спецслужбы за работу и отметил, что сотрудничество между европейскими странам приносит свои плоды.

В конце мая в бельгийском Льеже мужчина убил ножом полицейского. Затем, завладев его оружием, он застрелил второго полицейского и случайного прохожего. После этого нападавший взял в заложники женщину, но сам был убит полицией. Нападавшим оказался 36-летний бельгиец, находившийся в тюремном отпуске. В заключении он находился за кражу и торговлю наркотиками. Прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее как теракт. Ответствен​ность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Теги: Бельгия , Франция , Иран , Теракт , конференция
Главное
Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева Политика
Материалы по теме
ИГ взяла ответственность за нападение в бельгийском Льеже Политика
В бельгийской прокуратуре назвали стрельбу в Льеже терактом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter