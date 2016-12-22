В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта во Франции

Два бельгийских гражданина иранского происхождения были задержаны по подозрению в подготовке теракта во Франции, заявил федеральный прокурор. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Операция была проведена французскими, бельгийскими и немецкими спецслужбами. Как рассказали в суде, подозреваемые — мужчина 1980 года рождения и его супруга 1984 года рождения. У них было изъято 500 г взрывчатки и детонатор. Взрывотехники провели контролируемый взрыв.

По данным следствия, подозреваемые планировали организовать теракт на встрече иранской оппозиционной партии в Париже, которая прошла 30 июня. На ней должны были собраться не менее 25 тыс. человек.

Сообщник пары был задержан во Франции.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Twitter поблагодарил спецслужбы за работу и отметил, что сотрудничество между европейскими странам приносит свои плоды.

В конце мая в бельгийском Льеже мужчина убил ножом полицейского. Затем, завладев его оружием, он застрелил второго полицейского и случайного прохожего. После этого нападавший взял в заложники женщину, но сам был убит полицией. Нападавшим оказался 36-летний бельгиец, находившийся в тюремном отпуске. В заключении он находился за кражу и торговлю наркотиками. Прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее как теракт. Ответствен​ность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).