Глава Минприроды предложил ввести экологический сбор на пепельницы

Сергей Донской сообщил РБК, что ведомство собирается расширить перечень продукции, на которую будет распространяться обязательный экологический сбор. Со временем в него войдут пепельницы, сказал он

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Больше сборов

Глава Минприроды Сергей Донской пр​едложил расширить перечень отходов для обязательной утилизации. В число продуктов, которые облагаются экологическим сбором, уже входит сигаретная упаковка, а со временем добавятся даже пепельницы, рассказал он РБК.

«Мы будем расширять перечень продуктов, которые будут вовлекаться в систему Расширенной ответственности производителя. В 2015 году, когда принимался документ, был кризисный год, когда были введены многие ограничения. Поэтому тогда перечень сборов был короткий, ставки тоже не очень высокие. Сейчас перечень расширяется, ставки увеличиваются, и это будет и дальше продолжаться, потому что есть и поручение президента о том, чтобы развивать вторичную переработку отходов», — сказал Донской. Он пояснил, что расширение перечня необходимо, чтобы окупить строительство новых мусорных полигонов, так как действующих не хватает.

Мусорный коллапс Проблема с мусорными свалками Подмосковья затрагивалась во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня. Жители Балашихи тогда рассказали ему о тяжелой экологической ситуации из-за полигона «Кучино», куда отходы свозили со всей Москвы. Вскоре полигон был закрыт, что спровоцировало мусорный коллапс в некоторых районах Московской области. Лишившись возможности пользоваться услугами свалки, мусоровозы скидывали отходы в канавы и леса. Кроме «Кучино» в 2017 году по решению подмосковных властей прекратили работу еще несколько свалок, а всего с 2013 года в Московской области закрыты 24 из 39 мусорных полигонов. У большинства из оставшихся 15 лимиты также исчерпаны. «Только два полигона работают в рамках проектных решений, остальные 13 не выдерживают никакой критики», — говорил РБК министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в конце декабря.

В октябре 2017 года Минздрав опубликовал на своем сайте проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», в которой предложил ввести для производителей экологический налог на сигареты, включая окурки. «Отходы от таких табачных изделий, как сигареты, являются наиболее распространенным видом отходов и наносят урон окружающей среде. В соответствии с принципом возмещения вреда окружающей среде целесообразно распространение ответственности за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей», — говорится в документе. На эту проблему обращал внимание и специальный представитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов. Он указывал, что один окурок разлагается 12 лет.

Отвечая на вопрос РБК, попадут ли сигаретные окурки под обязательный экологический сбор, Донской ответил: «Я думаю, что мы не будем прописывать в документе окурки или фильтры как отдельный продукт. У нас есть перечень отходов, которые попадают в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Исходя из этого, туда не только отходы попадут, но, я думаю, со временем и пепельницы, и все, что будет производиться». «Упаковка от сигарет подпадает, а все остальное — через ужесточение административной ответственности за то, что ты этот окурок выбросил», — добавил он.

Новые нормативы

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 декабря​ подписал распоряжения «О внесении изменений в перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденный распоряжением правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р» и «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018–2020 годы», сообщила во вторник пресс-служба Минприроды, которое готовило проекты документов, регулирующих ответственность производителей и импортеров товаров в сфере переработки отходов. В соответствии с изменениями перечень готовых товаров, подлежащих утилизации, расширен с 36 до 54 групп. В этом перечне пепельницы и пачки от сигарет напрямую не прописаны, но в его состав входят материалы, которые используются для упаковки в том числе сигарет.

В новых правилах существенно увеличен норматив утилизации по группам товаров «Тара из гофрированной бумаги и картона» и «Упаковка из гофрированного картона» — до 25, 35, 45% от объема производства на 2018, 2019, 2020 годы соответственно, говорится в документе. Под эту категорию подпадает упаковка от сигарет.

Кроме того, 30 декабря Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима. В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в постановлении правительства.

В материал внесены поправки в 22:00 после уточнения позиции Минприроды