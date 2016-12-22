Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,63 56,94 EUR Нал. 68,85 67,68 USD Бирж. 57,00 +0,01 EUR Бирж. 67,98 -0,69 USD ЦБ. 57,05 -0,55 EUR ЦБ. 68,21 -0,66 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 14539,12 -460,88 MOEX 2225,39 +0,81% RTS 1229,15 +0,76% Brent 69,18 +1,86% DJIA 25387,76 +0,41% Nasdaq 7163,79 +0,09% FTSE 7731,02 +0,45%
Глава Минприроды предложил ввести экологический сбор на пепельницы
Лента новостей
В SpaceX прокомментировали сообщения о потере секретного спутника США 00:28, Технологии и медиа Насильнику Дианы Шурыгиной предсказали досрочный выход из колонии 09 янв, 23:56, Общество Нефть WTI впервые с декабря 2014 года превысила $63 09 янв, 23:44, Экономика Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС 09 янв, 23:23, Бизнес СМИ опубликовали фото взорвавшейся в «Перекрестке» в Петербурге бомбы 09 янв, 22:45, Общество Скончался прославленный бас Александр Ведерников. Фотогалерея 09 янв, 22:37, Фотогалерея  Пресс-секретарем штаба Путина станет автор фильма про Крым 09 янв, 22:34, Политика В «РусГидро» связали аварию на Нижне-Бурейской ГЭС с украинским металлом 09 янв, 22:21, Общество Катрин Денев выступила в защиту права мужчин «приставать к женщинам» 09 янв, 22:05, Общество УЕФА изготовит для Быстрова новую бронзу ЧЕ-2008 вместо украденной 09 янв, 21:48, Спорт На Украине арестовали подозреваемого в убийстве правозащитницы 09 янв, 21:44, Общество «Роснефть» сочла аукцион АЛРОСА «авантюрой» и отказалась от участия 09 янв, 21:42, Бизнес Экс-главу СУ-155 отправили под домашний арест 09 янв, 21:14, Общество Минобороны опровергло массовую госпитализацию призывников в Ленобласти 09 янв, 21:07, Общество Умер солист Большого театра Александр Ведерников 09 янв, 21:04, Общество Министр иностранных дел Ирана посетит Москву 09 янв, 20:56, Политика Глава Госфильмофонда ответил предложившим уволить его кинематографистам 09 янв, 20:52, Технологии и медиа В Грузии задержали пособника «стамбульского террориста» 09 янв, 20:50, Общество Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции из-за Сирии 09 янв, 20:45, Политика Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом в истории 09 янв, 20:04, Бизнес В Москве автобус наехал на пешехода 09 янв, 19:59, Общество Медведев уволил заместителя министра образования из команды Ливанова 09 янв, 19:56, Общество Аркадий Волож и Борис Минц купили гражданство Мальты 09 янв, 19:45, Общество Нетаньяху обвинил Иран в планах отправить в Сирию 100 тыс. боевиков 09 янв, 19:36, Политика CAS подтвердил получение от Мутко апелляции на отстранение от Олимпиад 09 янв, 19:35, Общество ЦИК проверит легитимность сбора подписей за Путина в Екатеринбурге 09 янв, 19:21, Политика «Газпром» пожаловался на «Почту России» из-за найденных на помойке писем 09 янв, 19:13, Бизнес В ПФР объяснили причины отказов в назначении пенсии по старости 09 янв, 19:10, Общество
Глава Минприроды предложил ввести экологический сбор на пепельницы
Бизнес, 09 янв, 18:26
0
Глава Минприроды предложил ввести экологический сбор на пепельницы
Сергей Донской сообщил РБК, что ведомство собирается расширить перечень продукции, на которую будет распространяться обязательный экологический сбор. Со временем в него войдут пепельницы, сказал он
Фото: Mario Alberto Alor Díaz / EyeEm / Getty Images

Больше сборов

Глава Минприроды Сергей Донской пр​едложил расширить перечень отходов для обязательной утилизации. В число продуктов, которые облагаются экологическим сбором, уже входит сигаретная упаковка, а со временем добавятся даже пепельницы, рассказал он РБК.

«Мы будем расширять перечень продуктов, которые будут вовлекаться в систему Расширенной ответственности производителя. В 2015 году, когда принимался документ, был кризисный год, когда были введены многие ограничения. Поэтому тогда перечень сборов был короткий, ставки тоже не очень высокие. Сейчас перечень расширяется, ставки увеличиваются, и это будет и дальше продолжаться, потому что есть и поручение президента о том, чтобы развивать вторичную переработку отходов», — сказал Донской. Он пояснил, что расширение перечня необходимо, чтобы окупить строительство новых мусорных полигонов, так как действующих не хватает.

Мусорный коллапс

Проблема с мусорными свалками Подмосковья затрагивалась во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня. Жители Балашихи тогда рассказали ему о тяжелой экологической ситуации из-за полигона «Кучино», куда отходы свозили со всей Москвы. Вскоре полигон был закрыт, что спровоцировало мусорный коллапс в некоторых районах Московской области. Лишившись возможности пользоваться услугами свалки, мусоровозы скидывали отходы в канавы и леса.

Кроме «Кучино» в 2017 году по решению подмосковных властей прекратили работу еще несколько свалок, а всего с 2013 года в Московской области закрыты 24 из 39 мусорных полигонов. У большинства из оставшихся 15 лимиты также исчерпаны. «Только два полигона работают в рамках проектных решений, остальные 13 не выдерживают никакой критики», — говорил РБК министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в конце декабря.

В октябре 2017 года Минздрав опубликовал на своем сайте проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», в которой предложил ввести для производителей экологический налог на сигареты, включая окурки. «Отходы от таких табачных изделий, как сигареты, являются наиболее распространенным видом отходов и наносят урон окружающей среде. В соответствии с принципом возмещения вреда окружающей среде целесообразно распространение ответственности за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей», — говорится в документе. На эту проблему обращал внимание и специальный представитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов. Он указывал, что один окурок разлагается 12 лет.

Отвечая на вопрос РБК, попадут ли сигаретные окурки под обязательный экологический сбор, Донской ответил: «Я думаю, что мы не будем прописывать в документе окурки или фильтры как отдельный продукт. У нас есть перечень отходов, которые попадают в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Исходя из этого, туда не только отходы попадут, но, я думаю, со временем и пепельницы, и все, что будет производиться». «Упаковка от сигарет подпадает, а все остальное — через ужесточение административной ответственности за то, что ты этот окурок выбросил», — добавил он.

Новые нормативы

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 декабря​ подписал распоряжения «О внесении изменений в перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденный распоряжением правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р» и «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018–2020 годы», сообщила во вторник пресс-служба Минприроды, которое готовило проекты документов, регулирующих ответственность производителей и импортеров товаров в сфере переработки отходов. В соответствии с изменениями перечень готовых товаров, подлежащих утилизации, расширен с 36 до 54 групп. В этом перечне пепельницы и пачки от сигарет напрямую не прописаны, но в его состав входят материалы, которые используются для упаковки в том числе сигарет.

В новых правилах существенно увеличен норматив утилизации по группам товаров «Тара из гофрированной бумаги и картона» и «Упаковка из гофрированного картона» — до 25, 35, 45% от объема производства на 2018, 2019, 2020 годы соответственно, говорится в документе. Под эту категорию подпадает упаковка от сигарет.

Кроме того, 30 декабря Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима. В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в постановлении правительства.

В материал внесены поправки в 22:00 после уточнения позиции Минприроды

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Новопашина.
Теги: курение , Сергей Донской , Минприроды РФ
Главное
Вызвавший ярость Трампа стратег покинул Breitbart News Политика
Материалы по теме
Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей Общество
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах Общество
В Париже ввели штраф за выброшенные на улице окурки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.