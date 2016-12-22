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В США отчитались об испытаниях гравитационной ядерной бомбы
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В США отчитались об испытаниях гравитационной ядерной бомбы
Политика, 00:16
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В США отчитались об испытаниях гравитационной ядерной бомбы
Речь идет о ядерной бомбе проекта B61-12. Тесты проводились с участием стратегического бомбардировщика B-2 и стали первыми квалификационными испытаниями «от и до» для данного вида вооружений
Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit (Фото: Reuters)

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12. Об этом рассказал представитель NNSA бригадный генерал Майкл Луттон, сообщает портал Military.com.

Два испытания состоялись 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада. В ходе них бомба без ядерного заряда была сброшена со стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. «Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — приводит портал слова Луттона.

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Это были «первые квалификационные испытания «от и до» для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit», приводит также портал заявление NNSA. «Тесты являются частью серии совместных [ВВС и NNSA] испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения», — подчеркнули в ведомстве.

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В мае представители ВВС США рассказывали об испытаниях B61-12. Отмечалось, что к тому моменту было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Испытания ядерной бомбы B61 12-й модификации ведется с 2015 года. Сама программа ведется уже в течение семи лет.
Особенность новой авиабомбы состоит в хвостовом оперении. Оно позволяет управлять падением боеприпаса и повышать точность поражения цели.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ядерная бомба , ВВС США , вооружение
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