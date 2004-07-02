Иордания готова направить войска в Ирак

Иордания готова направить свои войска в Ирак. Такое заявление сделал король Иордании Абдалла II, выступая накануне в эфире телепрограммы Newsnight компании Би-би-си.

Иорданский монарх также выразил удовлетворение тем, что к власти в Ираке пришло легитимное правительство. "Мы не сможем отказать в помощи официальному Багдаду, если он попросит нас о вводе войск", - подчеркнул Абдалла Второй. При этом король подчеркнул, что уже направил на имя президента Ирака письмо с соответствующим предложением.

"Раньше я был против военной помощи Ираку, учитывая историю наших взаимоотношений. Тем не менее сейчас в Ираке есть временное правительство и, я полагаю, что, если иракцы прямо обратятся к нам за помощью, мы не сможем сказать "нет", - заявил Абдалла II. "Мое послание к президенту и премьер-министру таково: скажите, чего вы хотите; скажите, каким образом мы можем вам помочь, и мы обеспечим вам 110-процентную поддержку", - добавил король Иордании.

Напомним, что командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Джон Абизад ещё в начале мая призывал мусульманские страны направить свои войска в Ирак для участия в миротворческой операции. Данная акция помогла бы легитимизировать оккупацию Ирака американскими войсками в глазах правительств большинства исламских государств.

Тем временем, Ирак спешно создаёт собственную армию с помощью США и НАТО. В среду послы стран Североатлантического альянса провели переговоры по вопросам подготовки новой иракской армии. При этом была подчеркнута готовность стран НАТО продолжать линию по активизации работы в Ираке, выработанную на прошедшем на этой неделе саммите альянса в Стамбуле. На переговорах было принято обращение к военным экспертам стран НАТО по разработке механизмов участия каждой страны в подготовке иракской армии, передает АР.