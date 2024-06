Пентагон решил закупить книги о военной стратегии России

Книги предназначены для ВВС, их должны доставить на базу Максвелл в Алабаме. Одна из них — «Основы русского искусства стратегии» лектора Королевского колледжа Лондона Офера Фридмана

Пентагон объявил тендер на закупку серии книг о российской военной стратегии для ВВС, следует из данных сайта госзакупок.

Заявка была опубликована 17 мая. Книги должны доставить на базу Максвелл в Алабаме в течение 30 дней после заключения контракта.

Речь идет о шести книгах, включая «Основы русского искусства стратегии» (The Foundations of the Russian Art of Strategy) лектора Королевского колледжа Лондона Офера Фридмана, «Большая российская стратегия в эпоху глобальной энергетической конкуренции» (Russian Grand Strategy in the Era of Global Power Competition) Эндрю Моргана из Королевского объединенного института оборонных исследований, «Семь военных классиков Древнего Китая» (The Seven Military Classics of Ancient China) и ряд других.

Минобороны США готово потратить на закупку каждой из книг $600.

В январе 2023 года газета The Wall Street Journal писала о планах Пентагона объявить тендер на ракеты, способные отразить «атаки России и КНР» в космосе. По информации издания, ведомство, в частности, заинтересовало, как в 2021 году российская ракета сбила старый советский спутник «Космос-1408», и там опасаются, что целью могут стать и американские коммерческие спутники, которые могут быть использованы для помощи Украине. Основными претендентами на победу WSJ называла ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), SpaceX Илона Маска и проект Northrop Grumann и Blue Origin, связанной с Джеффом Безосом.