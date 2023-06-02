Белгородский оперштаб назвал фейком сообщения о прорыве диверсантов

Информация о попытке удара со стороны украинских сил не подтверждается, отметили в оперштабе

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Данные о новом прорыве диверсантов в Белгородской области ложные. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

«Информация является недостоверной. Информацию не подтверждают — пограничное управление ФСБ, совет безопасности Валуйского горокруга, глава администрации горокруга», — заявил оперштаб.

Ранее о прорыве сообщал Telegram-канал Wargonzo. Он сообщал, что «Уразово-Вериговка стали направлением удара РДК» («Русский добровольческий корпус» — часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины). Телеграм-канал писал, что «боевиков больше ста», всего в атаке задействовано «до батальона».



Накануне Минобороны России сообщило о срыве попытки украинских сил атаковать Шебекино. В ведомстве рассказали, что сначала с Украины обстреляли пункт пропуска «Шебекино», а потом была попытка атаки в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 военнослужащих. Она была отбита. Однако еще одна группа диверсантов попыталась прорваться к Новой Таволжанке, ее также отразили. Позднее украинские силы в составе до 70 бойцов, пяти танков, четырех боевых бронированных машин, пикапов и «КАМАЗа» вновь пошли в атаку, по ним был нанесен удар, сообщило российское ведомство.