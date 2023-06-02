Суд в Москве вынес приговор офицеру и бизнесмену по делу о продаже военных технологий

Офицер и бизнесмен получили сроки по делу о продаже военных технологий

По версии ФСБ, офицер передавал предпринимателю результаты исследований, связанных с созданием новейшего программно-аппаратного комплекса в интересах российского Минобороны; тот наладил производство комплекса за рубежом

Второй Западный окружной военный суд приговорил старшего офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны Евгения Тарутина к восьми годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК), сообщает «Коммерсантъ». Бывший директор ростовского ООО «ДЗ Консалтинг» и управляющий польской компанией Rusolut Александр Деркунский получил девять лет заключения.

Оба фигуранта получили наказание меньше низшего предела: ст. 275 предусматривает от 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Тарутин передавал Деркунскому результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах Минобороны программно-аппаратного комплекса на основе «принципиально новых технологий». Тот, используя эти данные, организовал серийное производство комплекса за границей. Покупателями были не только коммерческие организации, но и секретные службы.

Деркунского задержали летом 2021 года в Ростове-на-Дону, позднее в Курске был арестован Тарутин. Как пишет газета, оба признали вину и сотрудничали со следствием. В последнем слове они заявили, что не хотели нанести ущерб обороне страны, а руководствовались только коммерческими интересами.

По данным СПАРК, «ДЗ Консалтинг» специализируется в сфере компьютерных технологий, в том числе занимается разработкой программного обеспечения. Фирма Rusolut работает с утраченной информацией, в том числе на неисправных запоминающих устройствах; ее единственный продукт — комплекс для восстановления данных (ридер, адаптер плюс софт), передает ростовское издание GorodN.