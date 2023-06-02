Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Пашинян назвал Армению ничьим союзником Политика, 04:46
В Генштабе заявили о создании в России двух армий и двух военных округов Политика, 04:24
Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома Политика, 03:57
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 03:22
Дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне военной операции Технологии и медиа, 03:07
Финляндия сообщила о предложении России после заморозки счетов посольств Политика, 02:39
Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США Технологии и медиа, 02:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино Политика, 02:15
Рядом с Курском сбили несколько беспилотников Политика, 01:30
Эрдоган указал в декларации долги на $230 тыс. Политика, 01:20
«Троица» станет доступна для поклонения после литургии патриарха Кирилла Общество, 00:59
Как в Белгороде разместили уехавших жителей Шебекино. Фоторепортаж Политика, 00:58
NOS узнала о планах Нидерландов закупить десятки Leopard 1 для ВСУ Политика, 00:56
Зеленский пообещал дожить до получения западных истребителей Политика, 00:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве
В Киеве слышны взрывы, работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы. ZN.ua пишет о взрывах и работе ПВО в Черкасской области. По всей Украине объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

О работе ПВО рассказали также в Киевской областной администрации.

ZN.ua пишет о взрывах и работе ПВО в Черкасской области. Кроме того, взрывы слышны в Харьковской области, сообщают УНИАН и ZN.ua.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Последний раз о взрывах и работе ПВО в Киеве и области украинские СМИ писали в ночь на 1 июня. 29 мая о взрывах в столице сообщалось дважды, ночью и в первой половине дня. По информации властей, днем обломки упали в Оболонском и Подольском районах. В результате был ранен один человек.

В тот же Минобороны России отчиталось о ночном ударе по украинским аэродромам. В результате были уничтожены авиатехника, командные пункты и радиолокационные посты, утверждало ведомство. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщал, что российские военные уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot (когда именно, он не уточнил).

Читайте на РБК Pro
Дарите матрешку, а не чучело: как провести успешные переговоры в Китае
«Импульс ослаб, но рост продолжается». Что происходит с экономикой России
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist

С октября 2022 года российское Минобороны регулярно наносит «массированные удары высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Виталий Кличко Киев взрывы ПВО
Материалы по теме
В Харькове прогремели взрывы
Политика
В Одессе и Кременчуге раздались взрывы
Политика
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter