Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

В Киеве слышны взрывы, работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы. ZN.ua пишет о взрывах и работе ПВО в Черкасской области. По всей Украине объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

О работе ПВО рассказали также в Киевской областной администрации.

ZN.ua пишет о взрывах и работе ПВО в Черкасской области. Кроме того, взрывы слышны в Харьковской области, сообщают УНИАН и ZN.ua.

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Последний раз о взрывах и работе ПВО в Киеве и области украинские СМИ писали в ночь на 1 июня. 29 мая о взрывах в столице сообщалось дважды, ночью и в первой половине дня. По информации властей, днем обломки упали в Оболонском и Подольском районах. В результате был ранен один человек.

В тот же Минобороны России отчиталось о ночном ударе по украинским аэродромам. В результате были уничтожены авиатехника, командные пункты и радиолокационные посты, утверждало ведомство. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщал, что российские военные уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot (когда именно, он не уточнил).

С октября 2022 года российское Минобороны регулярно наносит «массированные удары высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты.