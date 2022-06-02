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Верховный суд Фиджи приостановил решение о выдаче «яхты Керимова» США

Судно будет оставаться в порту, пока суд рассматривает очередную апелляцию компании-владельца: Millevarin Investment заявляет, что у Фиджи нет оснований выдавать яхту США, так как она не принадлежит попавшему под санкции Керимову
Судно &laquo;Amadea&raquo;
Судно «Amadea» (Фото: Peter Seyfferth / FinePhotoArt.org / imago stock&people / Global Look Press)

Верховный суд Фиджи приостановил процесс выдачи США суперъяхты Amadea, которую американские власти связывают с российским бизнесменом и сенатором Сулейманом Керимовым, пишет Bloomberg со ссылкой на прокуратуру.

Ранее Высокий суд Фиджи поддержал запрос Соединенных Штатов о конфискации судна, однако в вышестоящей инстанции действие этого решения приостановили.

По данным судостроительной компании Lürssen, длина Amadea составляет 106 м, экипаж насчитывает 36 человек. Сервис Superyacht Fan оценил стоимость яхты в $325 млн. Она пришвартовалась в порту Лаутока в середине апреля, вскоре ее задержали за вход в исключительную экономическую зону государства без разрешения. Судну запретили покидать территориальные воды Фиджи.

Суд Фиджи поддержал просьбу США конфисковать «связанную с Керимовым» яхту
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Суперъяхта Amadea

Официальный владелец Amadea, зарегистрированная на Каймановых островах компания Millemarin Investment Limited, попыталась оспорить право Фиджи передавать судно США. В компании утверждают, что яхта принадлежит не Керимову, а другому российскому бизнесмену. Власти США же считают, что в действительности Amadea — судно Керимова.

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Суд отклонил попытку Millevarin Investment обжаловать решение о выдаче. После этого компания подала еще одну апелляцию. Как сообщает Bloomberg, Верховный суд рассмотрит ее 7 июня, а до тех пор Amadea будет оставаться в порту.

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Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года, а в марте текущего года санкции против него ввел и ЕС.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Фиджи США Сулейман Керимов суперъяхта
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