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Суд Фиджи поддержал просьбу США конфисковать «связанную с Керимовым» яхту

Высокий суд Фиджи поддержал запрос США о конфискации суперъяхты Amadea, которую власти связывают с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым, пишет издание Newsweek.

Ранее компания Millemarin Investment Limited утверждала, что является настоящим владельцем суперъяхты. В итоге суд отклонил попытку защиты обжаловать это решение.

Яхта Amadea пришвартовалась в порту города Лаутока в середине апреля. Власти Фиджи заявили, что судно вошло в исключительную экономическую зону государства без соответствующего разрешения, так что по прибытии в порт яхту задержали. Позднее судну запретили покидать территориальные воды Фиджи.

На Фиджи попросили запретить «связанной с Керимовым» яхте покидать страну
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Суперъяхта Amadea

Яхта ходит под флагом Каймановых островов. По данным судостроительной компании Lürssen, судно построили на верфи в Гамбурге в 2017 году, длина Amadea составляет 106 м, экипаж насчитывает 36 человек. Сервис Superyacht Fan оценил стоимость яхты в $325 млн.

Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Однако в середине марта текущего года санкции против сенатора ввел и Евросоюз. В качестве причины, почему миллиардер оказался в санкционном списке, указано, что Керимов 24 февраля присутствовал на «встрече олигархов в Кремле с [президентом] Владимиром Путиным», на которой обсуждались западные санкции. Также европейские власти называют Керимова «ведущим бизнесменом, вовлеченным в сектора экономики, обеспечивающие существенный источник доходов российского правительства».

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