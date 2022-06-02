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«Единая Россия» обсудит идею Путина о возвращении звания «Мать-героиня»

Партия «Единая Россия» 12 июля проведет заседание рабочей группы по вопросам семьи, женщин и детей, на котором обсудят предложение президента Владимира Путина о возрождении звания «Мать-героиня». Об этом ТАСС сообщила первый зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«12 июля «Единая Россия» собирает заседание группы по разработке законопроектов по вопросам семьи, женщин и детей», — сказала Буцкая, добавив, что предложение о возрождении звания «Мать-героиня» также «будет обсуждаться» в ходе заседания.

По словам депутата, на заседании также будут присутствовать многодетные мамы Москвы, общественные организации и эксперты. «Мы обязательно пригласим возглавить это обсуждение вице-спикера Госдумы, многодетную маму [уполномоченного по правам ребенка в России] Анну Юрьевну Кузнецову», — уточнила Буцкая.

Путин предложил вернуть советское почетное звание «Мать-героиня»
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

С идеей вернуть в России звание матери-героини накануне, 1 июня, выступил президент Владимир Путин. «Мы условились <...> вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня». <...> Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать 1 млн руб.», — сказал президент во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Почетное звание «Мать-героиня» и одноименный орден были учреждены в СССР в 1944 году. Звание присваивалось одновременно с награждением орденом женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орденом были награждены более 400 тыс. женщин.

Теги
Дети Владимир Путин Единая Россия звание мать
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