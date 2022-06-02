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Большинство датчан проголосовало за присоединение к оборонной политике ЕС

Дания на протяжении 30 лет отказывалась от участия в дискуссиях по присоединению к оборонной политике ЕС. В начале марта премьер-министр объявила о договоренности по референдуму среди ведущих парламентских партий страны
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Две трети граждан Дании проголосовали на референдуме за присоединение страны к оборонной политике Евросоюза (CSDP), сообщил избирком страны по результатам подсчета 100% голосов. Согласно результатам, «за» проголосовали 66,9%, «против» — 33,1%.

По итогам голосования датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что она «счастлива и горда». «Мы приняли правильное решение для себя и для континента, частью которого являемся. Это сильный сигнал нашим союзникам», — сказала она.

Фредериксен также отметила, что это самая крупная победа Евросоюза за 50 лет, в течение которых Дания является членом ЕС.

В Дании пройдет референдум о присоединении к оборонной политике ЕС
Политика
Метте Фредериксен (в центре)

О решении провести референдум премьер-министр объявила в начале марта, когда пять ведущих парламентских партий достигли договоренности об изменении политики безопасности страны и представили соглашение под названием «Национальный компромисс по политике безопасности Дании». Помимо необходимости провести референдум об участии страны в политике безопасности ЕС в нем содержатся такие положения, как доведение расходов на оборону до 2% ВВП (сейчас они составляют 1,44%), срочные инвестиции в оборону в размере $1 млрд и «разрешение» на дефицит бюджета, который возникнет вследствие повышения военных расходов.

«За последние десять дней мир изменился. Была Европа до 24 февраля (дата начала российской спецоперации на Украине. — РБК). И есть другая — после», — сказала тогда Фредериксен.

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Дания — единственный член Евросоюза, который не участвует в Общей политике обороны и безопасности (CSDP) и занимает эту позицию 30 лет, с момента основания ЕС. Причина, по которой страна оставалась автономной в вопросах безопасности, заключается в том, что граждане Дании отвергли на референдуме Маастрихтский договор об основании ЕС. Он был ратифицирован лишь в 1993 году, после достижения соглашения, что королевство оставляет за собой независимость в четырех сферах: валюты, гражданства (сейчас этот пункт утратил свою актуальность), правосудия, а также внутренних дел и обороны.

Власти Дании уже дважды пытались с помощью референдумов изменить положение, но в 2000 году датчане отказались от присоединения к еврозоне, а в 2015 году — от изменений в судебной системе.

В марте Евросоюз впервые утвердил оборонную стратегию под названием «Стратегический компас». Страны ЕС решили создать силы оперативного реагирования численностью 5 тыс. человек, которые будут готовы реагировать на «различные виды кризисов». Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель тогда заявил о необходимости для стран Европы уметь говорить на языке силы.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дания оборона Евросоюз
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