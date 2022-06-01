В Дании пройдет референдум о присоединении к оборонной политике ЕС

Дания готовится к референдуму о присоединении к оборонной политике ЕС — после 30-летнего отказа от участия в дискуссиях на эту тему и военных миссиях союза. Что может измениться по итогам плебисцита в королевстве — разбирался РБК

Метте Фредериксен (в центре) (Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Для чего Копенгагену потребовался референдум

1 июня в Дании пройдет референдум, на котором граждане решат, нужно ли ей присоединяться к оборонной политике Евросоюза. Избирательные участки откроются в восемь утра и проработают до восьми вечера, предварительные результаты станут известны в тот же день.

О решении провести референдум премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен объявила в начале марта, когда пять ведущих парламентских партий достигли договоренности об изменении политики безопасности страны и представили соглашение под названием «Национальный компромисс по политике безопасности Дании». Помимо необходимости провести референдум об участии страны в политике безопасности ЕС в нем содержатся такие положения, как доведение расходов на оборону до 2% ВВП (сейчас они составляют 1,44%), срочные инвестиции в оборону в размере $1 млрд и «разрешение» на дефицит бюджета, который возникнет вследствие повышения военных расходов.

«За последние десять дней мир изменился. Была Европа до 24 февраля (дата начала российской спецоперации на Украине. — РБК). И есть другая — после», — сказала Фредериксен, объявляя это решение парламента, и заметила, что «Дания принадлежит к сердцу Европы без каких-либо оговорок».

Если референдум будет успешным, Данию ждет разворот в области внешней политики. Сейчас страна является членом НАТО и участвует в операциях альянса, но самоустраняется от участия во всех проводимых ЕС дискуссиях об оборонной политике и приобретении военного оборудования, а также от совместных военных операций союза (в частности, в Африке или Боснии и Герцеговине). Представители Дании вынуждены покидать совещания по линии ЕС, если они затрагивают обсуждение вопросов безопасности.

Дания — единственный член Евросоюза, который не участвует в Общей политике обороны и безопасности (CSDP) и занимает эту позицию 30 лет, с момента основания ЕС. Причина, по которой страна оставалась автономной в вопросах безопасности, заключается в том, что граждане Дании отвергли на референдуме Маастрихтский договор об основании ЕС. Он был ратифицирован лишь в 1993 году, после достижения соглашения, что королевство оставляет за собой независимость в четырех сферах: валюты, гражданства (сейчас этот пункт утратил свою актуальность), правосудия, а также внутренних дел и обороны.

Власти Дании уже дважды пытались с помощью референдумов изменить положение, но в 2000 году датчане отказались от присоединения к еврозоне, а в 2015 году — от изменений в судебной системе.

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В преддверии третьего референдума опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан сейчас выступают за участие в оборонной политике Евросоюза. «За» готовы проголосовать около 40%, «против» — 30%, еще 30% пока не определились с решением. Датское издание Altinget отмечает, что перевес в пользу пересмотра политики Копенгагена не означает, что результаты референдума предрешены, ведь в 2000 и 2015 годах, согласно опросам общественного мнения, датчане были готовы поддержать изменения, однако проголосовали против них.

В марте Евросоюз впервые утвердил оборонную стратегию под названием «Стратегический компас». Страны ЕС решили создать силы оперативного реагирования численностью 5 тыс. человек, которые будут готовы реагировать на «различные виды кризисов». Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель тогда заявил о необходимости для стран Европы уметь говорить на языке силы.

Как спецоперация на Украине изменила оборонную политику Европы

Дания не единственная страна Евросоюза, которая решила пересмотреть свою оборонную политику после начала Россией спецоперации на Украине. Уже 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о доведении в ближайшие годы расходов на оборону до 2% ВВП страны и создании специального фонда размером €100 млрд для перевооружения бундесвера. 30 мая коалиция из трех немецких правящих партий совместно с оппозиционным блоком из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов согласовала правовую основу фонда. Предполагается, что для его создания необходимо будет изменить Основной закон Германии (для внесения поправок в Конституцию ФРГ «за» должны проголосовать две трети депутатов бундестага).

Как пишет Financial Times, решение Германии увеличить расходы на оборону могло повлиять и на позицию Дании по этому вопросу. Газета цитирует заместителя руководителя Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Кристенсена, который полагает, что референдум «является попыткой быть готовыми к более напористой позиции Германии в политике ЕС в области обороны и безопасности».

Безусловно, на датском общественном мнении сказалось и решение двух других членов ЕС, Финляндии и Швеции, годами придерживавшихся политики неприсоединения к военным альянсам, вступить в НАТО. Их заявки, переданные в середине мая руководству альянса, пока заблокированы Турцией (согласно правилам НАТО, все его члены должны ратифицировать соглашение о присоединении новых стран), которая выдвинула свои условия Хельсинки и Стокгольму. Как заявил агентству Anadolu глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, республика передала Финляндии и Швеции свои требования в письменном виде и ждет ответа. Министр высказал мнение, что выдвинутые условия не являются невыполнимыми. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двум государствам ради вступления в блок придется отказаться от поддержки курдских группировок, которые Анкара считает террористическими, предоставить гарантии безопасности и отменить эмбарго на экспорт вооружений, введенное в 2019 году из-за военной операции Турции в Сирии против курдов.

В России не раз критиковали решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также общее увеличение ЕС и НАТО расходов на оборону. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в связи с этим 31 мая заявил о деградации ЕС. «Мы наблюдаем, что Евросоюз, который был задуман изначально как экономическое объединение с постепенно набиравшим вес политическим компонентом, по сути дела, сейчас деградирует на уровень вспомогательного военного блока», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».