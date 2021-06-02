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Протесты в Белоруссии ,  
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Госканал показал новое видео допроса Протасевича

Экс-главред Nexta рассказал, что ранее у него был личный конфликт с человеком, связанным с хакерами, которые занимались лжеминированием. При этом Протасевич подчеркнул, что не знает, был ли арест следствием этого конфликта

До ареста в Белоруссии у экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича был конфликт с неким человеком, имевшим связи с хакерской группой, которая раньше занималась лжеминированием. Протасевич допускает, что его могли подставить. Об этом он рассказывает на видео, который показал белорусский госканал ОНТ.

Телеканал опубликовал ранее не демонстрировавшиеся кадры допроса молодого человека. На них он сообщает, что личностный конфликт, причем «достаточно напряженный», у него был только с одним человеком. При этом Протасевич не назвал его имени.

По его словам, в последние дни этот конфликт обострился. «<...> он сказал, что у нас будут проблемы, у нас два с тобой таких сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы», — передал он на видео слова своего знакомого. При этом Протасевич подчеркнул, что до сих пор не знает, является ли его арест продолжением этого личного конфликта.

Он, однако, отметил, что единственный раз упомянул, куда и на каком самолете отправится, в сообщении в рабочем чате за 40 минут до вылета, где также есть этот человек.

«<...> одной из первых вещей, о которой я подумал, что меня реально просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!», — подчеркнул Протасевич.

Он также заявил, что уверен в том, что у его знакомого были связи с хакерской группой «Киберпартизаны». Эта группа проводила атаки на белорусские госсайты и собирала информацию о силовиках. По словам экс-главреда Nexta, группа также занималась массовым лжеминированием.

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Помимо этого он рассказал, что не знает, кто сделал его фотографию из автобуса, в котором пассажиров посаженного в Минске рейса везли в аэропорт. При этом молодой человек сообщил, что видел, как его снимали, когда автобус ехал к зданию.

Рейс, следовавший из Афин в Вильнюс, сел в Минске 23 мая, после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. Авиакомпания сообщала, что информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолет в Минске.

Во время проверки никаких опасных предметов на борту не обнаружилось. Протасевича задержали, сняли и позже арестовали на два месяца. Вместе с ним арестовали его девушку, которая летела с ним, россиянку Софью Сапегу. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

На следующий день в провластном Telegram-канале появилось видео с Протасевичем, на котором он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания «по факту организации массовых беспорядков».

Автор
Мария Лисицына
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