Госканал показал новое видео допроса Протасевича

Экс-главред Nexta рассказал, что ранее у него был личный конфликт с человеком, связанным с хакерами, которые занимались лжеминированием. При этом Протасевич подчеркнул, что не знает, был ли арест следствием этого конфликта

До ареста в Белоруссии у экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича был конфликт с неким человеком, имевшим связи с хакерской группой, которая раньше занималась лжеминированием. Протасевич допускает, что его могли подставить. Об этом он рассказывает на видео, который показал белорусский госканал ОНТ.

Телеканал опубликовал ранее не демонстрировавшиеся кадры допроса молодого человека. На них он сообщает, что личностный конфликт, причем «достаточно напряженный», у него был только с одним человеком. При этом Протасевич не назвал его имени.

По его словам, в последние дни этот конфликт обострился. «<...> он сказал, что у нас будут проблемы, у нас два с тобой таких сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы», — передал он на видео слова своего знакомого. При этом Протасевич подчеркнул, что до сих пор не знает, является ли его арест продолжением этого личного конфликта.

Он, однако, отметил, что единственный раз упомянул, куда и на каком самолете отправится, в сообщении в рабочем чате за 40 минут до вылета, где также есть этот человек.