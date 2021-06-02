В Киеве пригрозили Минску «мгновенными» санкциями за полеты в Крым

На заявления Александра Лукашенко о подготовке полетов из Белоруссии в Крым через Россию в Киеве ответили угрозами «мгновенных» и «неизбежных» санкций

Фото: ТАСС

Если Белоруссия начнет полеты в Крым через Россию, то Украина отреагирует санкциями, причем решение будет принято мгновенно. Об этом в интервью «Украинформ» заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала Джапарова.

Она пояснила, что украинские власти «зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».

Джапарова считает, что заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко «являются эмоциональной реакцией» на санкции, которые Украина ввела после принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска.

При этом чиновница возложила ответственность за запрет воздушного сообщения с Белоруссией и неудобства для граждан этой страны на Лукашенко. По ее словам, отмена полетов и запрет пользоваться воздушным пространством Украины для авиакомпании «Белавиа» были не политическими мерами, а касались безопасности из-за непредсказуемых действий белорусских властей.