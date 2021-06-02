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В Киеве пригрозили Минску «мгновенными» санкциями за полеты в Крым

На заявления Александра Лукашенко о подготовке полетов из Белоруссии в Крым через Россию в Киеве ответили угрозами «мгновенных» и «неизбежных» санкций
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Если Белоруссия начнет полеты в Крым через Россию, то Украина отреагирует санкциями, причем решение будет принято мгновенно. Об этом в интервью «Украинформ» заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала Джапарова.

Она пояснила, что украинские власти «зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».

Джапарова считает, что заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко «являются эмоциональной реакцией» на санкции, которые Украина ввела после принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска.

При этом чиновница возложила ответственность за запрет воздушного сообщения с Белоруссией и неудобства для граждан этой страны на Лукашенко. По ее словам, отмена полетов и запрет пользоваться воздушным пространством Украины для авиакомпании «Белавиа» были не политическими мерами, а касались безопасности из-за непредсказуемых действий белорусских властей.

Лукашенко рассказал о вопросе Путину, «как нам попасть в Крым»
Политика
Владимир Путин (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Накануне Лукашенко рассказал, что на переговорах с президентом Владимиром Путиным в Сочи поднимал вопрос о полетах белорусских самолетов в Крым. Он рассказал, что в Мисхоре есть белорусский санаторий. Когда президентом Украины был Петр Порошенко, то существовала личная договоренность с ним о том, что белорусские самолеты будут летать в Крым через территорию Украины, пояснил Лукашенко. Украина считает полуостров оккупированной территорией и поездки туда через границы других стран в Киеве считают незаконными.

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Однако после введенного Украиной запрета на полеты этот маршрут оказался закрытым. Лукашенко рассказал, что власти Белоруссии и России уже прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым через Россию. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — сказал президент Белоруссии.

«Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», — добавил он.

США остановят авиасообщение с Белоруссией и введут санкции из-за Ryanair
Политика
Фото:Andreas Arnold / dpa / picture-alliance

Международная реакция на действия Белоруссии последовала после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась, но посадка самолета обернулась задержанием двух пассажиров: сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги. Позже оба были арестованы.

Украина одной из первых объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией и запрете самолетам этой страны входить в воздушное пространство Украины.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Украина Белоруссия санкции Крым
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