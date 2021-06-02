Мень решил заняться бизнесом после работы в Счетной палате

Мень решил уйти с госслужбы, на которой проработал 30 лет, Совфед досрочно освободил его от должности аудитора Счетной палаты. Он намерен заняться предпринимательскими проектами

Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Михаил Мень, который решил подать в отставку с должности аудитора Счетной палаты, сообщил в своем Facebook, что планирует заняться проектами, связанными с предпринимательской и творческой деятельностью.

Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет его работы на госслужбе и он «никогда не жалел о том, что посвятил эти годы служению Отечеству».

«Надеюсь, что пост «экологического» аудитора Счетной палаты займет опытный и, что очень важно, смелый и принципиальный человек», — добавил он.

Мень подал заявление об отставке накануне. На заседании 2 июня Совет Федерации досрочно освободил его от должности, решение было принято на основании представления президента, поступившего в верхнюю палату. На место Меня сенаторы предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.