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Дело Михаила Меня ,  
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Мень решил заняться бизнесом после работы в Счетной палате

Мень решил уйти с госслужбы, на которой проработал 30 лет, Совфед досрочно освободил его от должности аудитора Счетной палаты. Он намерен заняться предпринимательскими проектами
Михаил Мень
Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Михаил Мень, который решил подать в отставку с должности аудитора Счетной палаты, сообщил в своем Facebook, что планирует заняться проектами, связанными с предпринимательской и творческой деятельностью.

Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет его работы на госслужбе и он «никогда не жалел о том, что посвятил эти годы служению Отечеству».

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Фотогалерея 
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

«Надеюсь, что пост «экологического» аудитора Счетной палаты займет опытный и, что очень важно, смелый и принципиальный человек», — добавил он.

Мень подал заявление об отставке накануне. На заседании 2 июня Совет Федерации досрочно освободил его от должности, решение было принято на основании представления президента, поступившего в верхнюю палату. На место Меня сенаторы предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Мень подал в отставку с поста аудитора Счетной палаты
Политика
Михаил Мень

Мень работал в Счетной палате с лета 2018 года. До этого он пять лет занимал должность главы Минстроя, а в 2005–2013 годах возглавлял Ивановскую область.

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В мае суд в связи с истечением срока давности закрыл уголовное дело в отношении Меня о хищении 700 млн руб. По версии следствия, будучи главой Ивановской области, он руководил хищениями, организованными чиновниками правительства региона совместно с бенефициарами группы «Продо» — крупным производителем мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов. Мень называл обвинение против себя недоразумением и допускал, что его могли оговорить.

Как сообщали в апреле источники РБК, Счетную палату также может покинуть аудитор Татьяна Блинова, в числе возможных преемников собеседники называли члена Совфеда Сергея Мамедова.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Мень Счетная палата отставка предпринимательство
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