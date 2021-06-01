Мень подал в отставку с поста аудитора Счетной палаты

Совфед рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении от должности 2 июня. Аудитором вместо Меня предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову

Михаил Мень (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет Федерации получил от президента Владимира Путина представление об освобождении от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня в связи с личным заявлением об отставке. Об этом сообщил полномочный представитель президента в верхней палате Артур Муравьев, передает «РИА Новости».

Вопрос о досрочной отставке Меня будет рассмотрен 2 июня, сообщил глава комитета верхней палаты по бюджету Анатолий Артамонов. Совфед предложит назначить на эту должность первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталью Трунову.

О том, что Мень уйдет из Счетной палаты, в апреле сообщали источники РБК. По их данным, ведомство также покинет аудитор Татьяна Блинова. Среди возможных преемников собеседники называли Трунову и члена Совфеда Сергея Мамедова.

Мень был назначен аудитором Счетной палаты в июне 2018 года. До этого в течение пяти лет он руководил Минстроем, а в 2005–2013-м занимал пост губернатора Ивановской области.