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Дело Михаила Меня ,  
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Мень подал в отставку с поста аудитора Счетной палаты

Совфед рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении от должности 2 июня. Аудитором вместо Меня предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову
Михаил Мень
Михаил Мень (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Совет Федерации получил от президента Владимира Путина представление об освобождении от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня в связи с личным заявлением об отставке. Об этом сообщил полномочный представитель президента в верхней палате Артур Муравьев, передает «РИА Новости».

Вопрос о досрочной отставке Меня будет рассмотрен 2 июня, сообщил глава комитета верхней палаты по бюджету Анатолий Артамонов. Совфед предложит назначить на эту должность первого вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталью Трунову.

О том, что Мень уйдет из Счетной палаты, в апреле сообщали источники РБК. По их данным, ведомство также покинет аудитор Татьяна Блинова. Среди возможных преемников собеседники называли Трунову и члена Совфеда Сергея Мамедова.

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Фотогалерея 
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Мень был назначен аудитором Счетной палаты в июне 2018 года. До этого в течение пяти лет он руководил Минстроем, а в 2005–2013-м занимал пост губернатора Ивановской области.

В ноябре 2020 года генпрокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с требованием разрешить задержать и привлечь к уголовной ответственности Меня. Сенаторы дали разрешение. По версии следствия, в период руководства Ивановской областью Мень вместе с бенефициарами компании «Группа ПРОДО» создал преступную группу, чтобы похитить средства, выделенные Минфином для поддержки региона. По указанию губернатора были приняты документы, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов получило 700 млн руб., после чего эти деньги были похищены, заявили в СК.

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Михаил Мень

Экс-губернатору назначили меру пресечения в виде запрета пользоваться интернетом, вести переписку, общаться с фигурантами своего уголовного дела и свидетелями. Ему также нельзя было покидать место жительства, за исключением двухчасовых прогулок.

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Мень называл обвинение против себя недоразумением и допускал, что его могли оговорить. В апреле этого года срок давности по делу аудитора истек, а в мае оно было закрыто.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Счетная палата Михаил Мень отставка аудитор
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