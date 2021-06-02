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Политика ,  
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Глава «Ростеха» показал работу российского аналога Zoom

Чемезов заявил, что не доверяет Zoom, так как зарубежные спецслужбы могут получить доступ к содержанию звонков: «и видно, и слышно». Ранее компания сообщила, что ее сотрудникам нельзя пользоваться зарубежными сервисами на работе
Фото: РБК
Фото: РБК

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК продемонстрировал работу платформы видеосвязи отечественной IVA Technologies, разработанной концерном.

«Это наша ВКС [видеоконференцсвязь], которую мы разработали», — отметил он. По словам Чемезова, платформа защищенная и ей можно доверять, в отличие от Zoom.

Глава «Ростеха» утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он, что зарубежные спецслужбы могут получить доступ к содержанию звонков в Zoom. «Конечно. [Им] и видно, и слышно, и остается навсегда. Кому нужно — всегда может поднять и посмотреть», — объяснил он свое недоверие к американской платформе.

В марте в «Ростехе» сообщили РБК об ограничениях для сотрудников при использовании Zoom, Skype, WhatsApp и других зарубежных приложений. В компании уточнили, что их запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры, а взамен предлагается пользоваться отечественными аналогами, в том числе собственными разработками корпорации.

Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom
Бизнес
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

«В частности, на протяжении всего периода пандемии онлайн-совещания проходили на платформе IVA», — рассказывали в компании. «Ростех» уточнял, что ограничения не касаются личной техники сотрудников.

Как отмечал источник РБК в оборонно-промышленном комплексе, запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий был всегда, но его решили ужесточить на фоне пандемии и перехода большинства мероприятий в онлайн.

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IVA Technologies входит в ГК «ХайТэк», с которым «Ростех» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве. Среди разработок компании — платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU, предназначенная для взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect, IP-телефоны IVA, система автоматического распознавания лиц IVA CV, мобильный радиокомплекс беспроводной подводной связи IVA S/W и тензорный процессор IVA TPU для ускоренного расчета нейронных сетей.

 

Авторы
Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Чемезов Ростех Zoom видеоконференция
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