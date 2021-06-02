Глава «Ростеха» показал работу российского аналога Zoom

Чемезов заявил, что не доверяет Zoom, так как зарубежные спецслужбы могут получить доступ к содержанию звонков: «и видно, и слышно». Ранее компания сообщила, что ее сотрудникам нельзя пользоваться зарубежными сервисами на работе

Фото: РБК

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК продемонстрировал работу платформы видеосвязи отечественной IVA Technologies, разработанной концерном.

«Это наша ВКС [видеоконференцсвязь], которую мы разработали», — отметил он. По словам Чемезова, платформа защищенная и ей можно доверять, в отличие от Zoom.

Глава «Ростеха» утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он, что зарубежные спецслужбы могут получить доступ к содержанию звонков в Zoom. «Конечно. [Им] и видно, и слышно, и остается навсегда. Кому нужно — всегда может поднять и посмотреть», — объяснил он свое недоверие к американской платформе.

В марте в «Ростехе» сообщили РБК об ограничениях для сотрудников при использовании Zoom, Skype, WhatsApp и других зарубежных приложений. В компании уточнили, что их запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры, а взамен предлагается пользоваться отечественными аналогами, в том числе собственными разработками корпорации.