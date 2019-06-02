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Политика ,  
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ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain
Речь идет о недавней поездке Дональда Трампа в Японию, где президент выступал перед американскими моряками. ВМС признали, что просьба минимизировать видимость корабля, носящего имя бывшего сенатора, к ним поступала
Фото: Ahmad Masood / Reuters

Глава пресс-службы ВМС США контр-адмирал Чарли Браун признал, что перед визитом Дональда Трампа в Японию поступил запрос сделать наименее заметным находящийся там эсминец John McCain. Заявление Брауна приводит телеканал CNN.

«В ВМС США был сделан запрос минимизировать видимость USS John S. McCain, однако все корабли оставались в своей нормальной конфигурации во время визита президента», — сказал Браун. «Также не было преднамеренных попыток скрыть непосредственно моряков с эсминца USS John S. McCain», — добавил он.

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О попытках скрыть эсминец, носящий имя бывшего сенатора от штата Аризона, от глаз Трампа во время его визита в Японию сообщила ранее The Wall Street Journal. Издание ссылалось на попавшие в ее распоряжение электронные письма. Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain. В итоге, как писала газета, название корабля закрыли брезентом, а рядом с эсминцем была установлена баржа, которая скрывала эсминец от глаз президента.

Сам Трамп отрицал какую-либо причастность к просьбам скрыть корабль. «В ходе недавней поездки в Японию меня не информировали ни о чем, что имело отношение к кораблю ВМС John S. McCain», — написал Трамп в Twitter.

Маккейн умер 26 августа 2018 года от рака мозга. Сенатор и президента США часто критиковали друг друга. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, Джон Маккейн, Япония, эсминец
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