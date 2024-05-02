Путин дал звание генерала командиру, с которым говорил по телефону

Президент присвоил звания генерал-лейтенанта шести военным, 19 получили звания генерал-майора. Среди них отличившиеся на военной операции командиры подразделений

Александр Завадский (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил звания генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой «Восток» Олегу Лучанскому, свидетельствует указ главы государства.

Звания генерал-лейтенанта также получил командующий 68-армейским корпусом Виталий Подлесный, начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил Фанил Сарваров, а также Сергей Медведев, Сергей Нырков и Евгений Никитин.

Звание генерал-майора получили 19 человек, в том числе командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис, его подразделение в 2023 году держало оборону на фланге после перехода Артемовска под контроль российской армии. В сюжете «Вестей» говорилось, что его имел в виду Путин, когда в прошлом году рассказал о разговоре с командиром одной из бригад: «Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще».

Еще один получивший звание генерал-майора — военнослужащий Балтийского флота Александр Завадский, который командовал мотострелковым полком в зоне военной операции и участвовал в боях за Савинцы в Харьковской области. В декабре 2022 года Путин вручил ему «Золотую звезду» Героя России.

Звания генерал-майора также получили начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Руслан Евкодимов, полковник морской пехоты, председатель организации ветеранов боевых действий «Контингент» Александр Зюба, начальник тульской 106-й дивизии ВДВ Александр Немоляев, командир 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков и другие.