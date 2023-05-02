В России будут бесплатно переобучать участников спецоперации

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Россияне, которые приняли участие в спецоперации на Украине, смогут пройти бесплатное переобучение по самым востребованным специальностям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в телеграм-канале правительства.

Инициатива также распространяется на членов семей участников спецоперации, погибших в ходе боевых действий. Обучение можно пройти в Институте развития профессионального образования, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и в Томском государственном университете. Заявки принимаются на портале «Работа России».

Правительство возместит вузам затраты за счет грантов, а также выделит работодателям субсидии за трудоустройство граждан. Первый платеж компания получит через месяц после трудоустройства, второй — через три, третий — через шесть месяцев.

«Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных», — уточнили в пресс-службе правительства.

Чтобы получить субсидию, работодатель может обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии через портал «Работа России» или подать заявление в Социальный фонд.