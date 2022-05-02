Iltalehti узнала дату принятия решения Финляндии по всуплению в НАТО
Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.
По данным издания, президент страны Саули Ниинистё 12 мая объявит, что выступает за вступление страны в Североатлантический альянс. После его обращения выступят партии парламента, которые поддержат позицию главы государства.
Iltalehti пишет, что до 12 мая комитеты финского парламента завершат обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности
После этого заявление о подаче заявки на членство в НАТО планируется передать в блок без дополнительных обсуждений в комитетах и без голосования, отмечает газета.
Финляндия, как и Швеция, имеет статус страны — партнера НАТО. Всего в блок входят 30 стран, из скандинавских государств в нем состоят Норвегия и Дания.
Активное обсуждение вопроса о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО началось на фоне российской спецоперации на Украине.
Однако Ниниистё говорил, что «поворотным моментом» для него стали требования России по гарантиям безопасности, которые Москва озвучила в декабре 2021 года. В числе требований — нерасширение НАТО на восток, что также распространялось на Финляндию и Швецию.
«Это говорит о том, что Россия не видит нас такими, какими видела, то есть как неприсоединившиеся в военном отношении, полностью суверенные стабильные государства», — подчеркнул он.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Финляндии в НАТО повлечет «негативные последствия для стабильности на севере Европы». Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что России придется усилить группировку сухопутных сил на границе с альянсом и существенно развернуть военно-морские силы в Финском заливе.
Президент Финляндии заявил, что предупреждения российских официальных лиц о последствиях при вступлении страны в НАТО являются ожидаемой реакцией. Ниинистё допускает, что Россия может построить военные базы у восточных границ страны и начнет группировать там войска.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, говорил, что альянс сможет оперативно принять Финляндию и Швецию в случае запроса от них.