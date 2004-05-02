Ирландия представит новый проект Европейской конституции

Премьер-министр Ирландии, председательствующей в Евросоюзе, Берти Ахерн намерен представить руководству Испании новый проект Европейской конституции 14 мая с.г. во время своего визита в Мадрид.

Об этом ирландский лидер сообщил накануне после завершения своей встречи с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, подчеркнув при этом, что данный проект может быть одобрен всеми сторонами, передает Europa Press. Ожидается, что в ближайшие дни ирландский лидер посетит ряд европейских стран для проведения консультаций по вопросу принятия Европейской конституции.

Кроме того, 20 апреля британский премьер-министр Тони Блэр объявил о проведении в Великобритании референдума по конституции Евросоюза. О проведении референдумов также уже объявили Дания, Ирландия и Люксембург. Проект конституции вызывает ожесточенные споры в Евросоюзе. Чтобы конституция была принята, ее должны ратифицировать все страны-члены ЕС, число которых с 1-го мая увеличилось до 25-и.

Напомним, что в декабре минувшего года переговоры по принятию данного документа зашли в тупик из-за позиции Испании и Польши. Обе страны добивались сохранения условий соглашения 2000г., которое предоставляло им большее количество голосов в совете министров ЕС, чем это предусмотрено их демографической квотой, по сравнению с Германией, Францией, Великобританией и Италией.

В то же время в Дублине полиция разогнала демонстрацию антиглобалистов, протестовавших против расширения ЕС. Как сообщили свидетели, для разгона демонстрации полиция использовала водометы, не применявшиеся ранее, а также резиновые дубинки, по сообщению Reuters. В акции протеста принимали участие около 2 тыс. человек, полицейских для разгона демонстрации потребовалось более 5 тыс.

Напомним, что накануне в Дублине прошла церемония расширения ЕС, в которой приняли участие главы государств и правительств 25 стран-членов расширенного Евросоюза, а также государств-кандидатов на вступление в ЕС - Болгарии, Румынии, Турции - и подавших заявку на членство в союзе Хорватии и Македонии.