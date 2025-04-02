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Палестино-израильский конфликт ,  
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Министр обороны Израиля объявил о расширении операций в секторе Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ЦАХАЛ расширяет операции в секторе Газа для его зачистки и создания буферной зоны, заявил Исраэль Кац. Израиль возобновил боевые действия в палестинском анклаве 18 марта после двух месяцев перемирия с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет операции в секторе Газа для его зачистки «от террористов и их инфраструктуры», а также захвата территорий с целью создания буферной зоны, заявил министр обороны Исраэль Кац, его слова приводит издание The Times of Israel.

Он также призвал жителей анклава «действовать прямо сейчас, чтобы свергнуть [палестинское движение] ХАМАС и вернуть всех заложников».

31 марта представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей района Рафах на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону в Аль-Маваси. На следующий день это предупреждение распространилось на муниципалитеты Ан-Наср и Аль-Шавка, восточные и западные части региона, а также районы Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар. Как отмечает The Times of Israel, это стало «самым масштабным приказом об эвакуации» с момента возобновления боевых действий с ХАМАС после двухмесячного перемирия.

По данным Al Jazeera, израильские войска продвигаются в Рафахе, в ночь на 2 апреля ударам также подвергся город Хан-Юнис.

Почему Израиль возобновил удары по сектору Газа и увеличил их масштаб
Политика
Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters
Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого боевики убили порядка 1,2 тыс. человек и захватили в заложники еще свыше 250. В начале этого года стороны подписали соглашение о прекращении огня. На первом этапе перемирия планировался обмен 33 израильских заложников на 110 пожизненно заключенных палестинцев и 1 тыс. задержанных жителей Газы. Далее Израиль должен был начать сокращение присутствия на границе анклава с Египтом и отвести войска из густонаселенных районов Газы. Однако стороны не согласовали второй этап перемирия.

В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по палестинскому анклаву. Как уточняли израильские власти, эта операция бессрочная и будет расширяться, а решение о ее проведении было принято, поскольку «ХАМАС неоднократно отказывался освободить израильских заложников и отвергал все предложения». Боевики обвинили еврейское государство в «возобновлении войны на уничтожение».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ боевые действия
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