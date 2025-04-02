Министр обороны Израиля объявил о расширении операций в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет операции в секторе Газа для его зачистки «от террористов и их инфраструктуры», а также захвата территорий с целью создания буферной зоны, заявил министр обороны Исраэль Кац, его слова приводит издание The Times of Israel.
Он также призвал жителей анклава «действовать прямо сейчас, чтобы свергнуть [палестинское движение] ХАМАС и вернуть всех заложников».
31 марта представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей района Рафах на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону в Аль-Маваси. На следующий день это предупреждение распространилось на муниципалитеты Ан-Наср и Аль-Шавка, восточные и западные части региона, а также районы Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар. Как отмечает The Times of Israel, это стало «самым масштабным приказом об эвакуации» с момента возобновления боевых действий с ХАМАС после двухмесячного перемирия.
По данным Al Jazeera, израильские войска продвигаются в Рафахе, в ночь на 2 апреля ударам также подвергся город Хан-Юнис.
В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по палестинскому анклаву. Как уточняли израильские власти, эта операция бессрочная и будет расширяться, а решение о ее проведении было принято, поскольку «ХАМАС неоднократно отказывался освободить израильских заложников и отвергал все предложения». Боевики обвинили еврейское государство в «возобновлении войны на уничтожение».
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