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Nikkei узнал о призыве США к G7 объединить усилия против «буллинга» Китая
Nikkei: США добиваются объединения усилий стран G7 против «экономического буллинга» Китая
США подталкивают страны G7 к объединению усилий против Китая в случае экономического давления Пекина, сообщает портал Nikkei.
В частности, правительство США и конгресс обсуждают законопроекты о повышении пошлин на китайские товары, чтобы не допустить «экономического буллинга».
Вашингтон попросил включить этот вопрос в повестку встреч «Большой семерки» в этом году.
Соединенные Штаты считают совместные меры более действенными, чем односторонние, исходя из того, что многие страны сильно зависят от Китая в экономическом плане. И Пекин, скорее всего, воздержится от экономического принуждения, если страны объединятся, отмечает издание.
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