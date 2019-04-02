Кандидат в командующие НАТО в Европе не поверил словам Путина о ракетах

Кандидат в командующие НАТО в Европе не поверил словам Путина о ракетах

По мнению генерала Тода Уолтерса, в прошлогоднем послании Федеральному собранию Владимир Путин мог приукрасить характеристики некоторых новейших боевых систем

Тод Уолтерс (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Генерал Тод Уолтерс, кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, дал показания комитету по делам вооруженных сил с​ената США. В предварительных письменных ответах на вопросы сенаторов Уолтерс сообщил, что считает приукрашенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке в России новых средств доставки ядерного оружия.

Сенаторы напомнили Уолтерсу о прошлогоднем послании президента Федеральному собранию, в котором Путин, в частности, рассказал о разработке в России гиперзвукового оружия и ракеты с ядерным движителем. Кандидату предложили дать оценку этим заявлениям и тому, какую угрозу представляет новое оружие России.

«Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков [разработки] приукрашены», — заявил в ответ Уолтерс. В то же время он признал, что подобные системы с ядерным оружием представляют «огромный риск для граждан США, наших союзников и интересов за рубежом».

Уолтерс затронул также политику России в Черноморском регионе. «Российские действия в Черном море и восточном Средиземноморье бросают вызов операциям США и союзников, а также угрожают свободе мореплавания», — написал Уолтерс.