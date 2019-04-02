Moody's оценило шансы улучшения отношений России и Украины при Зеленском

Сложности в отношениях Киева и Москвы сохранятся в любом случае, считают аналитики. Падение поддержки Порошенко говорит о разочаровании жителей Украины итогами реформ, предпринятых после Евромайдана, полагают в Moody's

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Даже в случае победы актера Владимира Зеленского на выборах президента Украины сложности в отношениях с Россией у республики сохранятся. Такую оценку возможного диалога между Москвой и Киевом дают аналитики агентства Moody's в отчете, с которым ознакомился РБК.

В Moody's полагают, что у Зеленского больше шансов на победу, чем у действующего президента, поскольку «опросы показывают прямой путь к победе для Зеленского». При этом, несмотря на сообщения о нарушениях избирательного процесса, выборы были проведены «в целом должным образом». «Исход [первого тура выборов] и малое число протестов к настоящему времени показывают, что вероятность неорганизованной смены режима в стране снижается», — подчеркивают авторы отчета. Порошенко получил около 15% голосов, в то время как в 2015 году он завоевал поддержку почти 55% избирателей. «Падение его поддержки демонстрирует широко распространившееся разочарование темпами и результатами реформ внутри страны, предпринятых с момента Евромайдана в 2014 году», — отмечают в агентстве.

Зеленский будет стремиться к нормализации отношений с Россией, что сделает возможным некоторые послабления. Более мягкий подход к политике может позволить заморозить конфликт на востоке Украины.

Однако одновременно Зеленский будет поддерживать ориентированную на Европу внешнюю политику. Между Киевом и Москвой останутся принципиальные расхождения по Крыму и Донбассу, что сделает невозможным полную отмену взаимных санкций.