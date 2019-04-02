Глава МВД Украины предупредил о росте напряжения из-за второго тура

С точки зрения безопасности первый тур сложнее, однако во втором будет больше дебатов и политических столкновений, считает глава МВД Украины

Арсен Аваков (Фото: РИА Новости)

В МВД Украины уверены, что смогут обеспечить безопасность в ходе второго тура выборов президента страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире ICTV, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что схема, которую МВД применяло для обеспечения безопасности на первом, «более сложном», будет работать и во втором туре. Вместе с тем дальнейший этап голосования означает рост политического напряжения, считает министр.

«Один из коммунистических классиков говорил, что по мере движения к социализму классовая борьба нарастает. Так и у нас: по мере продвижения к результату наших выборов политические столкновения и дебаты будут нарастать, и этот факт приходится констатировать», — сказал Аваков.

Первый тур прошел 31 марта, во второй вышли актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко, после подсчета 98,34% протоколов они набирают 30,24 и 15,92% соответственно. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не может обойти Порошенко — количество неподсчитанных голосов меньше, чем разрыв между ними.