Член СПЧ Екатерина Винокурова начнет работать на телеканале RT

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,24 EUR Бирж. 73,28 +0,20 Brent 69,36 +1,09% USD Нал. 65,90 65,06 EUR Нал. 73,83 72,92 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1202 -0,0007 BTC/USD Бирж. 4 863,00 +664,18 IMOEX 2 526,90 +0,22% RTSI 1 216,65 +0,19% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 01 апр, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 01 апр, 15:11
Племянница Скрипаля обратилась в полицию после нападения Общество, 13:09 10 упражнений для улучшения зрения Спецпроект РБК PINK, 13:08 В Петербурге нашли мертвым ирландца-финдиректора девелоперской компании Общество, 13:07 Божена Рынска сообщила о смене фамилии на Малашенко Общество, 13:03 Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов Политика, 13:00 Член СПЧ Екатерина Винокурова начнет работать на телеканале RT Политика, 13:00 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 12:51 Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Экономика, 12:45 Тимошенко победила на участке для голосования в своей бывшей колонии Политика, 12:41 Песков заявил о проработке вопроса о выделении Минску кредита на $600 млн Экономика, 12:40 Такого не было больше года: интерес к криптовалюте вернулся Крипто, 12:37 10 из 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга не признали вину Общество, 12:36 Россия отстает: прогноз развития рынка электромобилей до 2030 года Pro, 12:33 Адвокаты сообщили о досудебном соглашении участника «Нового величия» Общество, 12:27
Политика ,  
0 
Член СПЧ Екатерина Винокурова начнет работать на телеканале RT
Член Совета по правам человека и бывший корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова станет редактором отдела регионов на телеканале RT. Ранее правозащитный проект на канале начала вести оппозиционер Мария Баронова
Екатерина Винокурова (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

О переходе Екатерины Винокуровой в редакцию RT во вторник, 2 апреля, рассказали РБК на телеканале. Винокурова сказала РБК, что предложение прийти на работу в RT поступило ей более месяца назад, и она согласилась в том числе потому, что с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым она ранее работала в «Газете.Ru».

Из нескольких обсуждавшихся вариантов ее трудоустройства Винокурова выбрала создание нового отдела «Регионы», который специализируется на социальной и правозащитной повестке. Собеседница РБК заметила, что отдел не будет заниматься политической повесткой в том числе из-за возможного конфликта интересов, связанного с ее работой в СПЧ.

«Мы займемся тремя направлениями: рассказы об остросоциальных проблемах; истории о конкретных судьбах людей, которым нужна помощь; и тексты об интересных местах в России, которые не всегда заметны жителям мегаполисов. Нам хотелось бы показать реальную Россию, а не «страну телевизора и Facebook», — рассказала Винокурова РБК.

Член СПЧ также подчеркнула, что, несмотря на новую работу в государственном СМИ, остается при своих взглядах на российскую политику и власть: «Работодатель не требует от меня изменить свои взгляды, перестать пользоваться соцсетями и выражать точку зрения публично».

Ранее на работу в RT устроилась экс-куратор правозащитного проекта основанного Михаилом Ходорковским «Открытая Россия» Мария Баронова. На посту шеф-редактора русской редакции RT она курирует благотворительный проект «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ). В отличие от благотворительных фондов проект не собирает средства на собственные счета, а деньги сразу поступают нуждающимся, рассказывали на канале о сути своего благотворительного проекта.

Винокурова в 2000-х годах входила в оппозиционное движение «Оборона», Республиканскую партию России и Демократическую партию России. Является бывшими политическим обозревателем «Газеты.Ru» (2010-2013), спецкорреспондентом московского корпункта Znak.com (2013-2019). Была одним из организаторов митинга против реновации пятиэтажек, прошедшего в мае 2017 года в Москве. Акция собрала от 8 до 20 тыс. участников (данные МВД и «Белого счетчика»).

Автор: Владимир Дергачев
Теги: СПЧ, журналистика, регионы
Материалы по теме
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Политика
Координатор «Открытой России» Баронова объявила об уходе из движения
Политика
В СПЧ займутся историей с роддомом в Башкирии после отчета о зарплатах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter