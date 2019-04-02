Член СПЧ Екатерина Винокурова начнет работать на телеканале RT

Член Совета по правам человека и бывший корреспондент Znak.com Екатерина Винокурова станет редактором отдела регионов на телеканале RT. Ранее правозащитный проект на канале начала вести оппозиционер Мария Баронова

Екатерина Винокурова (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

О переходе Екатерины Винокуровой в редакцию RT во вторник, 2 апреля, рассказали РБК на телеканале. Винокурова сказала РБК, что предложение прийти на работу в RT поступило ей более месяца назад, и она согласилась в том числе потому, что с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым она ранее работала в «Газете.Ru».

Из нескольких обсуждавшихся вариантов ее трудоустройства Винокурова выбрала создание нового отдела «Регионы», который специализируется на социальной и правозащитной повестке. Собеседница РБК заметила, что отдел не будет заниматься политической повесткой в том числе из-за возможного конфликта интересов, связанного с ее работой в СПЧ.

«Мы займемся тремя направлениями: рассказы об остросоциальных проблемах; истории о конкретных судьбах людей, которым нужна помощь; и тексты об интересных местах в России, которые не всегда заметны жителям мегаполисов. Нам хотелось бы показать реальную Россию, а не «страну телевизора и Facebook», — рассказала Винокурова РБК.

Член СПЧ также подчеркнула, что, несмотря на новую работу в государственном СМИ, остается при своих взглядах на российскую политику и власть: «Работодатель не требует от меня изменить свои взгляды, перестать пользоваться соцсетями и выражать точку зрения публично».

Ранее на работу в RT устроилась экс-куратор правозащитного проекта основанного Михаилом Ходорковским «Открытая Россия» Мария Баронова. На посту шеф-редактора русской редакции RT она курирует благотворительный проект «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ). В отличие от благотворительных фондов проект не собирает средства на собственные счета, а деньги сразу поступают нуждающимся, рассказывали на канале о сути своего благотворительного проекта.