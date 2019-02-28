Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT

Экс-помощница депутата Ильи Пономарева и куратор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова перешла на пост шеф-редактора русской редакции RT. На канале она займется благотворительным проектом

Мария Баронова (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале. Благотворительный проект, которым она займется, называется «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ). Он существует в соцсетях и мессенджерах, отметили в RT.

«Мне нравится делать проекты, за которые не стыдно и цель которых — делать мир вокруг себя лучше, — рассказала РБК Баронова. — Собственно, это главная и единственная мотивация в любой моей деятельности. Некоторое время назад ребята из RT предложили присоединиться к их новому проекту, социальной и благотворительной направленности. То есть предложили мне заняться тем, чем я занимаюсь последние восемь лет».

Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, «ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить».

Ведут проект журналисты и продюсеры RT, его главное отличие от благотворительных фондов заключается в том, что он не собирает средства на собственные счета — деньги сразу поступают нуждающимся, рассказали РБК на RT.

«Чтобы исключить взаимодействие с мошенниками, корреспонденты и продюсеры RT тщательно проверяют каждую историю, прежде чем рассказать ее в соцсетях», — заявили РБК на телеканале. В RT добавили, что если большинство фондов помогают в основном в сфере здравоохранения, то «Дальше действовать будем мы» рассказывает о простых людях, попавших в беду.