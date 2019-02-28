Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,85 0,06 EUR Бирж. 74,97 0,20 Brent 66,04 -0,56% USD Нал. 66,16 65,45 EUR Нал. 75,45 74,59 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1385 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 929,77 28,27 IMOEX 2 484,01 -0,27% RTSI 1 188,48 -0,21% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,81%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,81%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 12:22
В Рязанской области произошел пожар на газопроводе Общество, 16:50 Путин потребовал «не накручивать статистику» по делам об экстремизме Общество, 16:34 Российская лыжница выиграла вторую медаль на чемпионате мира в Австрии Спорт, 16:30 Почему пользователи начали удалять аккаунты на Coinbase Крипто, 16:20 Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан Общество, 16:19 Рентабельность производства и качество: как строитель начал печь пряники РБК и ВТБ, 16:07 В Швеции задержали второго подозреваемого в шпионаже Общество, 16:03 Puma и «Манчестер сити» подписали долгосрочный контракт почти на $800 млн Бизнес, 16:02 Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT Политика, 15:59 Полицейские показали Путину новый электрошокер-пистолет Общество, 15:45 «Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына Политика, 15:45 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 15:36 Как выглядит «русский Диснейленд» за полгода до открытия Недвижимость, 15:32  Subaru объвила об отзыве более 2 млн автомобилей по всему миру Бизнес, 15:32
Политика ,  
0 
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Экс-помощница депутата Ильи Пономарева и куратор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова перешла на пост шеф-редактора русской редакции RT. На канале она займется благотворительным проектом
Мария Баронова  (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале. Благотворительный проект, которым она займется, называется «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ). Он существует в соцсетях и мессенджерах, отметили в RT.

«Мне нравится делать проекты, за которые не стыдно и цель которых — делать мир вокруг себя лучше, — рассказала РБК Баронова. — Собственно, это главная и единственная мотивация в любой моей деятельности. Некоторое время назад ребята из RT предложили присоединиться к их новому проекту, социальной и благотворительной направленности. То есть предложили мне заняться тем, чем я занимаюсь последние восемь лет».

Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, «ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить».

Ведут проект журналисты и продюсеры RT, его главное отличие от благотворительных фондов заключается в том, что он не собирает средства на собственные счета — деньги сразу поступают нуждающимся, рассказали РБК на RT.

«Чтобы исключить взаимодействие с мошенниками, корреспонденты и продюсеры RT тщательно проверяют каждую историю, прежде чем рассказать ее в соцсетях», — заявили РБК на телеканале. В RT добавили, что если большинство фондов помогают в основном в сфере здравоохранения, то «Дальше действовать будем мы» рассказывает о простых людях, попавших в беду.

В феврале Instagram удалил пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о проекте «Дальше действовать будем мы» и о сборе средств на лечение некоего ополченца, писала она в своем Telegram-канале.

Политический активист и журналист Мария Баронова приобрела известность после активного участия в «болотных протестах», прошедших в России по итогам выборов в Госдуму. В то время она являлась помощником депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева. Она проходила по «болотному делу» — Бароновой было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Дело в ее отношении было прекращено в конце 2013 года по амнистии в связи с 20-летием Конституции.

В 2016 году избиралась в Госдуму по Центральном округу Москвы в качестве самовыдвиженки при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского. В поддержку ее штабу удалось собрать 15 тыс. подписей — на выборах Баронова получила 8%.

В том же году была избрана в совет «Открытой России» (ОР) на учредительной конференции движения. В январе 2017 года возглавила московское отделение «Открытой России», затем ее переизбрали в совет организации.

В ОР Баронова с 2014 года возглавляла правозащитный проект, об уходе из которого объявила в 2017 году. «Правозащита Открытки» (на сайте проекта Баронова до сих пор значится как ее основатель) предоставляет юридическую помощь политическим заключенным, помогает со сбором средств для оппозиционеров, оштрафованных за участие в массовых акциях.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Мария Баронова, Russia Today, Маргарита Симоньян, «Открытая Россия»
Материалы по теме
Facebook разблокировал связанные с RT страницы на определенных условиях
Политика
Координатор «Открытой России» Баронова объявила об уходе из движения
Политика
Суд в Москве оштрафовал Марию Баронову за акцию «Надоел»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter