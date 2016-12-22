Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,34 EUR Нал. 71,33 70,57 USD Бирж. 57,58 +0,43 EUR Бирж. 70,80 +0,37 USD ЦБ. 57,29 +0,02 EUR ЦБ. 70,60 +0,04 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6991,00 +214,00 MOEX 2256,64 -0,63% RTS 1234,06 -1,23% Brent 67,69 -2,39% DJIA 23410,17 -2,87% Nasdaq 6819,96 -3,45% FTSE 7056,61 +0,17%
Россия пригрозила ограничить ввоз белорусского картофеля
Лента новостей
В Сочи ликвидировали пожар в жилом доме 21:27, Общество Россия пригрозила ограничить ввоз белорусского картофеля 21:19, Политика «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с «Нафтогазом» 21:10, Бизнес Москва сочла свое участие в «деле Скрипаля» условием принятия его выводов 20:50, Политика Девять человек пострадали при взрыве в центре Еревана 20:48, Общество СК показал высоковольтные провода над детской площадкой в сгоревшем ТЦ 20:42, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 20:39, РБК и Билайн Власти Екатеринбурга назвали численность митинга против отмены выборов 20:25, Политика Вторая попытка «тройки»: что обсудят лидеры Ирана, России и Турции 20:21, Политика В Луганской области оказались заблокированными в шахте 240 горняков 20:14, Общество Нассим Талеб: «Патология нашего времени — потеря контакта с реальностью» 20:00, РБК и Институт риска СМИ узнали об идее провести саммит по миротворцам в Донбассе без России 20:00, Политика «Рубин» потребовал от своего бывшего игрока выплаты €40 млн 19:53, Спорт Появилось видео пожара в жилом доме в Сочи 19:43, Общество Росавиация призвала «Саратовские авиалинии» добровольно прекратить работу 19:26, Общество Минтранс объяснил остановку рейсов таджикских авиакомпаний в Россию 19:24, Бизнес Посольство России в Латвии раскритиковало перевод школ на латышский язык 19:16, Политика Mail.Ru Group разрешила бюро кредитных историй анализировать «ВКонтакте» 19:01, Технологии и медиа Ройзман на митинге призвал не запрещать прямые выборы мэра Екатеринбурга 18:55, Политика В Сочи у пятиэтажного дома загорелась крыша 18:50, Общество Португалия упростила выдачу виз для граждан России 18:48, Политика Россия ответила на рекомендации компаниям Британии бойкотировать ПМЭФ 18:37, Общество Семья пропавшего в Индии российского туриста сообщила о его гибели 18:30, Общество Суд арестовал организатора митинга против «Ядрово» 18:26, Общество Фергюсон потерял пояс чемпиона UFC из-за отказа драться с Нурмагомедовым 18:23, Спорт Люди с аутизмом: кто они и что вы о них знаете 18:21, Спецпроект РБК PINK Тайвань ужесточит регулирование криптовалют: как отреагирует рынок 18:20, Крипто В Саратове обрушилась часть расселенного дома 18:15, Общество
Россия пригрозила ограничить ввоз белорусского картофеля
Политика, 21:19
0
Россия пригрозила ограничить ввоз белорусского картофеля
Россельхознадзор пригрозил Белоруссии приостановить импорт из страны местного картофеля. В одной из таких партий, как рассказали в ведомстве, под видом белорусской продукции была обнаружена картошка из Египта
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

При проверке специалисты Россельхознадзора выявили, что в конце марта под видом белорусской продукции из города Столин в Брестской области на территорию России была ввезена 18-тонная партия картофеля египетского происхождения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Несоответствие, согласно материалам российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, было обнаружено 30 марта на контрольном пункте пропуска Долосцы в Псковской области. На картофель, как уточнили в ведомстве, были выданы международная товарно-транспортная накладная, а также ​фитосанитарный сертификат Главной государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений. Однако на части упаковок продукта специалисты Россельхознадзора, по данным службы, нашли маркировку, которая свидетельствовала о том, что на самом деле картошка была из Египта.

Россельхознадзор нашел антибиотики в сухом молоке из Белоруссии
Бизнес

В связи с этим Россельхознадзор, как подчеркнули в ведомстве, выразил «серьезную обеспокоенность». «В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию белорусского картофеля в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — пригрозили в ведомстве, заметив, что обнаруженная специалистами партия овощей из Египта «в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной продукции с карантинными для России объектами» будет возвращена Белоруссии.​

Ранее проблемы у сторон возникали в том числе с импортной молочной продукцией. Так, 15 марта Россельхознадзор пообещал усилить над ней контроль. Такое решение тогда было связано с ​обнаружением российскими специалистами в образцах молока белорусского Несвижского завода детского питания (торговая марка «Сарафаново») антибактериальных препаратов.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россельхознадзор , Белоруссия , картофель
Главное
Белый дом подтвердил данные о подготовке встречи Трампа и Путина Политика
Материалы по теме
Россельхознадзор нашел антибиотики в сухом молоке из Белоруссии Бизнес
Россия усилит контроль за молоком из Белоруссии для детского питания Общество
Россия не будет запрещать поставки молока и сливок из Белоруссии Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.