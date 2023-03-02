В лесополосе в Тульской области произошел взрыв, Следственный комитет проводит проверку

СК начал проверку после сообщений о взрыве в Тульской области

В лесополосе недалеко от поселка Березовский в Тульской области прогремел взрыв, местные жители нашли воронку. Место происшествия оцепили, работают спецслужбы и правоохранительные органы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет уточняет информацию о взрыве в Тульской области, на место выехал руководитель следственного управления, сообщили РБК в региональному управлении СК.

«Руководитель следственного управления туда выехал. Информация уточняется», — заявили в ведомстве. На сайте главка указано, что им руководит генерал-майор Владимир Усов.

В Комитете Тульской области по региональной безопасности сообщили РБК, что утром 2 марта в лесополосе на расстоянии 600 м от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. «На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщили в ведомстве.

Telegram-канал Baza и издание «Тульская пресса» ранее сообщали о взрыве в районе поселка Березовского, после которого местные жители нашли воронку в лесу. Место взрыва оцепили, пишет «Тульская пресса», на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных ведомств — прокуратуры, СК, полиции, МЧС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Тульской области.

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