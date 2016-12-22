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Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга Чайке
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Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга Чайке
Выборы президента России, 02 мар, 18:49
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Жириновский и Собчак решили пожаловаться друг на друга Чайке
Адвокаты Собчак направили генпрокурору Чайке жалобу на Жириновского, оскорбившего кандидата на дебатах 28 февраля. В штабе лидера ЛДПР ответили, что тоже намерены пожаловаться в прокуратуру на поведение телеведущей
Ксения Собчак и Владимир Жириновский (Фото: скриншот передачи телеканала «Россия 24»)

Адвокат кандидата в президенты Ксении Собчак Константин Добрынин обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на высказывания кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского в ходе теледебатов 28 февраля. Представители телеведущей настаивают, что Жириновский совершил административное преступление по ч. 2 ст. 5.61 КоАП — оскорбление в публичном выступлении или средствах массовой информации, говорится на сайте кампании Собчак.

Максимальный штраф для физлиц по этой статье составляет до 5 тыс. руб.

В штабе Собчак указывают, что Жириновский использовал в отношении Собчак слова «идиотка» и «отвратительная сука». В отправленном Чайке заявлении он также отмечает, что, «возможно, ощущение вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились [у Жириновского] в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени».

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Владимир Жириновский также намерен подать заявление в Генеральную прокуратуру в связи с инцидентом в студии «России 1», сообщили РБК в пресс-службе политика. Он считает, что Ксению Собчак необходимо осудить по статье КоАП «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1, штраф до 1 тыс. руб. или арест до 15 суток) за то, что она облила его водой. «Тяжким преступлением ее поступок не назовешь, он вполне соответствует масштабу личности. Тем не менее тот факт, что кандидат в президенты ведет себя как мелкая хулиганка, должен получить соответствующую оценку правоохранительных органов и граждан», — говорится в сообщении.

В штабе Собчак узнали о заявлении Жириновского в Генпрокуратуру от корреспондента РБК, рассказал представитель штаба.

В ходе дебатов, которые транслировал телеканал «Россия 1», Жириновский начал перебивать другого кандидата, Сергея Бабурина. Политика попросил успокоиться ведущий дебатов Владимир Соловьев, Жириновский продолжал говорить. «В вашем возрасте вредно так волноваться», — сказала потом Собчак. «Заткнись ты, дура, пришла сюда…» — ответил ей Жириновский. «С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё», — также сказал он о Собчак. Позднее он попросил Собчак замолчать и назвал ее дурой. В ответ на это телеведущая плеснула в Жириновского водой. После этого лидер ЛДПР продолжил оскорблять Собчак, в том числе и нецензурно.

В штабе Жириновского охарактеризовали произошедшее как провокацию, направленную против лидера партии. «Жириновский пытался ее утихомирить, но провокаторша с богатым опытом разборок на лобном месте не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР», — прокомментировали представители политика.

Видео: Россия 24

На следующий день два кандидата вновь поругались в прямом эфире. Телеведущая обвинила лидера ЛДПР в том, что он помога​ет карьере своего сына — вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. Жириновский в ответ припомнил, что Собчак — дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Авторы: Андрей Гатинский, Евгения Кузнецова.
Теги: Ксения Собчак , Владимир Жириновский , Юрий Чайка
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