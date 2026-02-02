Bloomberg узнал о планах США создать резерв полезных ископаемых

Таким образом Штаты хотят снизить зависимость от Китая, который доминирует на рынке редкоземельных металлов, а также защитить производителей от перебоев с поставками

Фото: Steve Marcus / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен запустить стратегический резерв критически важных полезных ископаемых с первоначальным финансированием в размере $12 млрд. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Таким образом Штаты хотят защитить производителей от перебоев с поставками, так как Вашингтон намерен резко сократить зависимость от китайских редкоземельных элементов и других металлов. Bloomberg подчеркивает, что Пекин является главным мировым поставщиком и лидером в переработке критически важных минералов.

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые играют ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики. Непосредственно к редкоземельным металлам (РЗМ) относят 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды, тогда как к редкому сырью в разных классификациях относят до 30 видов, в том числе литий, титан, бериллий и графит. Самым дорогим редкоземельным металлом считают скандий из-за его уникальных особенностей и высокого спроса в различных отраслях промышленности. Скандий применяется в космической индустрии, оборонном секторе, а также при изготовлении прочных автомобильных кузовов. Этот металл используется для создания твердого топлива, которое питает мощные генераторные установки.

Инициатива получила название Project Vault. Официально план еще не объявлен. Он подразумевает объединение $1,67 млрд частного капитала с кредитом в размере $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других сфер промышленности.

Проект схож с существующим в США стратегическим нефтяным резервом. Однако вместо нефти фокус будет направлен на минералы, включая галлий и кобальт, которые используют при производстве реактивных двигателей, аккумуляторов и iPhone, пояснил Bloomberg. Ожидается, что резерв будет включать как редкоземельные металлы, так и стратегически значимые элементы, подверженные резким колебаниям цен.

В США уже существует национальный резерв критически важных минералов для нужд оборонно-промышленного комплекса. Однако аналогичного резерва для гражданских нужд нет.

По данным издания, к проекту уже присоединилось более десятка компаний. В их числе General Motors Co., Stellantis NV, Boeing Co., а также Google. Три трейдинговые компании по торговле сырьем — Hartree Partners LP, Traxys North America LLC и Mercuria Energy Group Ltd — согласились участвовать в закупке сырья для наполнения резерва.

Bloomberg отмечает, что при Трампе США начали напрямую инвестировать в отечественные компании по добыче полезных ископаемых, чтобы нарастить внутреннее производство и переработку редкоземельных элементов. В частности, Штаты заключили соглашения о сотрудничестве с рядом стран, среди которых Австралия, Япония и Малайзия. При этом Вашингтон намерен заключить подобные договоры и с другими государствами.

В статье говорится, что усилия Вашингтона по снижению рисков в цепочке поставок минералов получили новый импульс после того, как Пекин ужесточил экспортный контроль над рядом материалов. Из-за этого американским компаниям пришлось сократить выпуск продукции. Предполагается, что новый проект позволит защитить бизнес от колебания цен.

Китай ввел ограничения на экспорт части редкоземельных металлов и постоянных магнитов, выпускаемых с применением этих металлов, весной 2025 года в ответ на пошлины Трампа. Для экспорта редкоземельных металлов в любые страны стало обязательным получение специальной лицензии. Де-факто поставки редкоземельных металлов в США из Китая приостановились.

В октябре КНР объявила о новых ограничениях. Трамп назвал этот шаг «очень враждебным» и пригрозил новыми пошлинами. Вскоре Пекин объявил, что Китай на год приостановит объявленные ранее ограничения на экспорт редкоземельных металлов.