 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о планах США создать резерв полезных ископаемых

Bloomberg узнал о планах США потратить $12 млрд на резерв полезных ископаемых
Таким образом Штаты хотят снизить зависимость от Китая, который доминирует на рынке редкоземельных металлов, а также защитить производителей от перебоев с поставками
Фото: Steve Marcus / Reuters
Фото: Steve Marcus / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен запустить стратегический резерв критически важных полезных ископаемых с первоначальным финансированием в размере $12 млрд. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Таким образом Штаты хотят защитить производителей от перебоев с поставками, так как Вашингтон намерен резко сократить зависимость от китайских редкоземельных элементов и других металлов. Bloomberg подчеркивает, что Пекин является главным мировым поставщиком и лидером в переработке критически важных минералов.

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые играют ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики.

Непосредственно к редкоземельным металлам (РЗМ) относят 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды, тогда как к редкому сырью в разных классификациях относят до 30 видов, в том числе литий, титан, бериллий и графит.

Самым дорогим редкоземельным металлом считают скандий из-за его уникальных особенностей и высокого спроса в различных отраслях промышленности. Скандий применяется в космической индустрии, оборонном секторе, а также при изготовлении прочных автомобильных кузовов. Этот металл используется для создания твердого топлива, которое питает мощные генераторные установки.

Трамп анонсировал наращивание добычи редкоземельных металлов в США
Политика
Дональд Трамп выступает в конгрессе США

Инициатива получила название Project Vault. Официально план еще не объявлен. Он подразумевает объединение $1,67 млрд частного капитала с кредитом в размере $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других сфер промышленности.

Проект схож с существующим в США стратегическим нефтяным резервом. Однако вместо нефти фокус будет направлен на минералы, включая галлий и кобальт, которые используют при производстве реактивных двигателей, аккумуляторов и iPhone, пояснил Bloomberg. Ожидается, что резерв будет включать как редкоземельные металлы, так и стратегически значимые элементы, подверженные резким колебаниям цен.

В США уже существует национальный резерв критически важных минералов для нужд оборонно-промышленного комплекса. Однако аналогичного резерва для гражданских нужд нет.

По данным издания, к проекту уже присоединилось более десятка компаний. В их числе General Motors Co., Stellantis NV, Boeing Co., а также Google. Три трейдинговые компании по торговле сырьем — Hartree Partners LP, Traxys North America LLC и Mercuria Energy Group Ltd — согласились участвовать в закупке сырья для наполнения резерва.

Bloomberg отмечает, что при Трампе США начали напрямую инвестировать в отечественные компании по добыче полезных ископаемых, чтобы нарастить внутреннее производство и переработку редкоземельных элементов. В частности, Штаты заключили соглашения о сотрудничестве с рядом стран, среди которых Австралия, Япония и Малайзия. При этом Вашингтон намерен заключить подобные договоры и с другими государствами.

В статье говорится, что усилия Вашингтона по снижению рисков в цепочке поставок минералов получили новый импульс после того, как Пекин ужесточил экспортный контроль над рядом материалов. Из-за этого американским компаниям пришлось сократить выпуск продукции. Предполагается, что новый проект позволит защитить бизнес от колебания цен.

Китай ввел ограничения на экспорт части редкоземельных металлов и постоянных магнитов, выпускаемых с применением этих металлов, весной 2025 года в ответ на пошлины Трампа. Для экспорта редкоземельных металлов в любые страны стало обязательным получение специальной лицензии. Де-факто поставки редкоземельных металлов в США из Китая приостановились.

В октябре КНР объявила о новых ограничениях. Трамп назвал этот шаг «очень враждебным» и пригрозил новыми пошлинами. Вскоре Пекин объявил, что Китай на год приостановит объявленные ранее ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Редкоземельные металлы США Китай резерв
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Редкоземельные металлы: что это, свойства, где добываются
База знаний
Россия и Китай обсудили разработку месторождений редкоземельных металлов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Россияне с отмененной бронью выиграли суд против турецкой авиакомпании Общество, 18:32
«Маер» приступил к внедрению Стандарта рекламы с традиционными ценностями Пресс-релиз, 18:32
Место ДТП в Красноярском крае, где погибли четверо подростков. Видео Общество, 18:30
Глава Мурманской области показал работы по установке опор ЛЭП. Видео Общество, 18:27
Роспотребнадзор начал расследование сообщений о продаже рыбы с ртутью Общество, 18:16
Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов Политика, 18:16
Рабочие инструменты маркетинга: что изменилось Образование, 18:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В АКРА рассказали о векторах развития экономики России в 2026 году
РАДИО
 Экономика, 18:14
В «Газель» с погибшими подростками въехал оторвавшийся модульный дом Общество, 18:02
Минюст внес в список нежелательных фонд поддержки женщин в СМИ Политика, 18:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Российский суд приговорил к 25 годам вербовавшего заключенных в ВСУ Политика, 17:59
«Локомотив» выбрал нового капитана вместо ушедшего в ЦСКА Баринова Спорт, 17:56
Обвиненного в изнасилованиях сына кронпринцессы Норвегии арестовали Общество, 17:52