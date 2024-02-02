В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео
На севере Германии протестующие фермеры решили заблокировать трассу в сторону Ганновера кучей навоза.
В январе демонстрации фермеров прошли в Германии, Франции, Италии и Польше. Участники акций протеста критикуют сельскохозяйственную политику ЕС, а также экологические стандарты, внедряемые властями союза. В прошлом году поводом для митингов также был приток в Европу дешевой украинской продукции.
Накануне саммита ЕС, который состоялся 1 февраля и где решался вопрос о долгосрочной помощи Украине, в Брюссель фермеры стянули свыше 1000 тракторов, а также попытались блокировать Евроквартал в бельгийской столице, где находятся офисы европейских ведомств, полиция применила водометы.
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