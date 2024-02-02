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Политика ,  
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В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео

Немецкие фермеры на севере Германии в знак протеста блокировали трассу навозом

В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео
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На севере Германии протестующие фермеры решили заблокировать трассу в сторону Ганновера кучей навоза. 

В январе демонстрации фермеров прошли в Германии, Франции, Италии и Польше. Участники акций протеста критикуют сельскохозяйственную политику ЕС, а также экологические стандарты, внедряемые властями союза. В прошлом году поводом для митингов также был приток в Европу дешевой украинской продукции.

Франция
(Фото: Yves Herman / Reuters)
Бельгия
(Фото: Yves Herman / Reuters)
Греция
(Фото: Giorgos Moutafis / Reuters)
Нидерланды
(Фото: Rob Engelaar / EPA / ТАСС)
Германия
(Фото: Michael Weber Imagepower / imago-images.de / Global Look Press)
Португалия
(Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Накануне саммита ЕС, который состоялся 1 февраля и где решался вопрос о долгосрочной помощи Украине, в Брюссель фермеры стянули свыше 1000 тракторов, а также попытались блокировать Евроквартал в бельгийской столице, где находятся офисы европейских ведомств, полиция применила водометы. 

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Теги
фермеры протесты Германия навоз акция перекрытие трасса дорога
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