В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео

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На севере Германии протестующие фермеры решили заблокировать трассу в сторону Ганновера кучей навоза.

В январе демонстрации фермеров прошли в Германии, Франции, Италии и Польше. Участники акций протеста критикуют сельскохозяйственную политику ЕС, а также экологические стандарты, внедряемые властями союза. В прошлом году поводом для митингов также был приток в Европу дешевой украинской продукции.

Франция (Фото: Yves Herman / Reuters) Бельгия (Фото: Yves Herman / Reuters) Греция (Фото: Giorgos Moutafis / Reuters) Нидерланды (Фото: Rob Engelaar / EPA / ТАСС) Германия (Фото: Michael Weber Imagepower / imago-images.de / Global Look Press) Португалия (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Накануне саммита ЕС, который состоялся 1 февраля и где решался вопрос о долгосрочной помощи Украине, в Брюссель фермеры стянули свыше 1000 тракторов, а также попытались блокировать Евроквартал в бельгийской столице, где находятся офисы европейских ведомств, полиция применила водометы.