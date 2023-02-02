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В Киеве арестовали организаторов секс-вечеринок «помощников ВСУ»

Фото: Руслан Канюка / Global Look Press
Фото: Руслан Канюка / Global Look Press

Организаторы «пьяных вечеринок» в Киеве, которые выкладывали в интернет видео издевательств и нарушений сексуальной неприкосновенности девушек, арестованы, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Двое организаторов беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины — изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Санкция по этой статье предусматривает от трех до семи лет лишения свободы», — написал Небытов.

Как сообщило издание «Страна», несколько молодых мужчин из Ивано-Франковска «накачивали девушек» алкоголем и наркотиками, после чего раздевали их и производили с ними сексуальные действия. Все это снималось на видео, а записи публиковались на стримах с целью получения донатов.

Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска заявил, что «доволен популярностью», которой пользовались его записи. Он объяснил, что делал их для сбора пожертвований на нужды украинской армии.

После того как видео вызвало резонанс в обществе, происходящим заинтересовалась полиция, она провела несколько обысков и задержала двоих мужчин.

По информации ТСН, «наказание» понесли еще шестеро мужчин, которые были причастны к организации вечеринок, — им вручили повестки в армию.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 1 февраля упомянул об этом скандале и поблагодарил полицию за быстрое реагирование.

Теги
полиция изнасилование Киев
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