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В Лондоне 200 человек госпитализировали с рождественской вечеринки

Ресторан Gokyuzu
Ресторан Gokyuzu (Фото: gokyuzurestaurant.co.uk)

Около 200 человек были госпитализированы в ночь с 21 на 22 декабря после отравления угарным газом на рождественской вечеринке в турецком ресторане в Лондоне, сообщает Daily Mail со ссылкой на сотрудника Национальной службы здравоохранения Англии.

По его словам, инцидент произошел в ресторане Gokyuzu в районе Чингфорд на востоке Лондона. Люди массово почувствовали недомогание и позвонили в Национальную службу здравоохранения. Пострадавших направили в три больницы Лондона — больницу Университетского колледжа, Уиттингтон и Королевскую бесплатную больницу.

Работник одной из больниц, пожелавший остаться анонимным, также сообщил газете, что у 40 пациентов, поступивших в его медучреждение, обнаружили высокий уровень угарного газа в организме.

Daily Mail утверждает, что турецкий ресторан, в котором проходило мероприятие, продолжает принимать заказы на своем сайте. Один из сотрудников подтвердил изданию, что им известно об инциденте с угарным газом, но в самом ресторане отказались от комментариев.

Два инцидента с предполагаемым отравлением угарным газом произошли в конце ноября в Нижнем Новгороде. В Советском районе города следственный комитет выясняет обстоятельства отравления двоих детей, которые, по предварительным данным, утром 21 ноября почувствовали недомогание и были доставлены в областную детскую больницу. Медицинские специалисты оценивали их состояние как удовлетворительное.

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