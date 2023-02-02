Сын Силуанова возглавил новый департамент в «Аэрофлоте»

В «Аэрофлоте» был создан новый департамент регионального развития, главой которого и стал Алексей Силуанов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В «Аэрофлоте» создан новый департамент регионального развития, его директором стал Алексей Силуанов, сообщили РБК три источника в компании. О назначении Силуанова ранее сообщала Baza.

Алексей Силуанов — сын министра финансов Антона Силуанова. Ранее он работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота».

Во внутренней рассылке департамента управления персоналом перевозчика (есть у РБК) говорится, что сын Силуанова назначен на новую должность 9 января.

«Создание департамента регионального развития обусловлено необходимостью усиления работы по развитию региональных перевозок, координации развития региональных хабов ПО «Аэрофлот», а также необходимостью налаживания системного взаимодействия с деловыми, отраслевыми и экспертными организациями в субъектах Российской Федерации, представляющих интерес для регионального развития ПАО «Аэрофлот», — поясняется в ней.

Алексей Силуанов окончил Финансовый университет при правительстве, является кандидатом экономических наук, диссертацию защитил в 2017 году по теме «Тенденции развития мирового рынка авиализинга». Проработал в авиационной отрасли более девяти лет, из них более семи лет — в «Аэрофлоте».