Армия Египта призвала расходиться: оппозиция остается митинговать

Египетская оппозиция не намерена расходиться, несмотря на призывы армии вернуться к обычному образу жизни, передает арабский телеканал Al Jazeera.

По словам лидера основной движущей силы протестующих - организации "Братья-мусульмане" - Абделя Эль-Фатуха, демонстрацию нужно продолжать до ухода с поста президента Египта Хосни Мубарака. Также оппозиционер подчеркнул, что о переговорах с властями речи быть не может.

Ранее сегодня, 2 февраля, вооруженные силы Египта в публичном обращении по государственному телевидению призвали народ страны "возвращаться к нормальной жизни" после недельных акций протеста против действующего режима. "Вы начали с того, что вышли на улицы, чтобы высказать свои требования. Теперь именно от вас зависит возращение Египта к нормальной жизни", - заявил представитель египетской армии в местном телеэфире, добавив, что "голос народа был услышан".

Власти Египта также приняли решение сократить продолжительность комендантского часа в стране: теперь он действует ежедневно с 17:00 до 7:00 вместо прежних 15:00-8:00.

Напомним, 1 февраля Х.Мубарак, находящийся у власти с 1981г., заявил, что не будет переизбираться на следующих президентских выборах в сентябре 2011г. Однако он отметил, что до конца отработает нынешний президентский срок и не собирается уезжать из страны.

Между тем участники акций протеста, не покидающие центральную площадь Каира Тахрир, продолжают требовать немедленной отставки Х.Мубарака. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед эль-Барадеи, ставший одним из ведущих оппозиционных политиков, заявил, что последнее решение главы государства лишь "продлит его агонию".

По данным арабских СМИ, 1 февраля в акциях протеста в Каире приняли участие около 2 млн человек. Демонстрации проходили мирно: порядок на митингах обеспечивали военные. Ранее в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли, по разным данным, от 150 до 300 человек, около 1 тыс. человек были арестованы по всей стране.

С 25 января 2011г. в Египте не утихают масштабные акции протеста с требованием отставки 82-летнего президента страны Хосни Мубарака. Наблюдатели отмечают, что социальной основой протестов выступает средний класс, то есть обычные люди, недовольные экономическими проблемами и авторитарными методами управления. Президент Х.Мубарак пошел на относительные уступки народу, в частности назначив вице-президента в первый раз за 30 лет у власти. Ранее Х.Мубарак обновил кабинет министров.