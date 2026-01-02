Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара в Харькове

Минобороны утверждает, что в торговом центре в Харькове, о повреждении которого сообщали украинские власти, произошла детонация хранившихся там боеприпасов. Обвинения в причастности к ракетному удару российское ведомство отвергло

Министерство обороны Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские военные не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова 2 января, заявило Минобороны.

Украинские власти ранее заявили, что в результате атаки была повреждена городская инфраструктура и торговый центр. Российское военное ведомство указало, что из видео, которые опубликовали украинские каналы следует, что в торговом центре находились боеприпасы, которые взорвались.

«За несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре «Персона» с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала о повреждениях. О ракетном ударе заявили глава областной военной администрации Олег Синегубов и президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны полагает, что своими заявлениями украинская сторона старается отвлечь внимание международного сообщества от атаки ВСУ в ночь на 1 января на причерноморское село Хорлы в Херсонской области. По последним данным, в результате удара по кафе и гостинице погибли 28 человек. Следственный комитет России сообщал о более 30 пострадавших, включая пятерых несовершеннолетних. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о совершении теракта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.