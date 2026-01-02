 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара в Харькове

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны утверждает, что в торговом центре в Харькове, о повреждении которого сообщали украинские власти, произошла детонация хранившихся там боеприпасов. Обвинения в причастности к ракетному удару российское ведомство отвергло
Министерство обороны Российской Федерации, Москва
Министерство обороны Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские военные не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова 2 января, заявило Минобороны.

Украинские власти ранее заявили, что в результате атаки была повреждена городская инфраструктура и торговый центр. Российское военное ведомство указало, что из видео, которые опубликовали украинские каналы следует, что в торговом центре находились боеприпасы, которые взорвались.

ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

«За несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре «Персона» с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала о повреждениях. О ракетном ударе заявили глава областной военной администрации Олег Синегубов и президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны полагает, что своими заявлениями украинская сторона старается отвлечь внимание международного сообщества от атаки ВСУ в ночь на 1 января на причерноморское село Хорлы в Херсонской области. По последним данным, в результате удара по кафе и гостинице погибли 28 человек. Следственный комитет России сообщал о более 30 пострадавших, включая пятерых несовершеннолетних. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о совершении теракта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Минобороны Россия Украина Харьков
Материалы по теме
«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове
Политика
Минобороны раскрыло детали попытки украинского удара по резиденции Путина
Политика
Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как работает новая HR-модель для крупного бизнеса Тренды, 20:51
Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага Спорт, 20:48
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов Общество, 20:42
Землетрясение на юге Мексики прервало пресс-конференцию президента. Видео Общество, 20:39
Главврач рассказал о состоянии детей после атаки на Херсонскую область Общество, 20:21
Федерация керлинга в январе подаст иск в CAS из-за отстранения россиян Спорт, 20:16
Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара в Харькове Политика, 20:15
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 20:03
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58
Reuters узнал о новом требовании Индии к компаниям из-за нефти России Политика, 19:43
Лучший лыжник сезона пропустит «Гонку чемпионов» Спорт, 19:41
ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области Политика, 19:36
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области выросло Политика, 19:24