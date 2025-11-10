FT назвала трех основных кандидатов на пост главы ЕЦБ после ухода Лагард

Срок полномочий Лагард на посту главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. На ее место претендуют бывший глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот, президент Бундесбанка Йоахим Нагель и экс-глава ЦБ Испании Пабло Эрнандес де Кос

Кристин Лагард (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре даст старт масштабным перестановкам в руководстве, по результатам которых в конечном итоге определится преемник нынешнего директора регулятора Кристин Лагард, пишет Financial Times. Этот пост она занимает с 2019 года, до этого возглавляла Международный валютный фонд (МВФ).

Четыре из шести должностей в исполнительном совете ЕЦБ станут вакантными к концу 2027 года: срок полномочий вице-президента банка Луиса де Гиндоса истекает в мае, а Лагард, главного экономиста Филипа Лейна и и еще одного члена совета Изабель Шнабель — в 2027 году.

По словам трех источников газеты, ЕЦБ обратится к Брюсселю с просьбой начать формальный процесс замены де Гиндоса. Министры финансов еврозоны начнут обсуждение этого вопроса на этой неделе, сообщил один из собеседников. Как отмечает FT, национальность и позиция в отношении денежно-кредитной политики будущего вице-президента банка имеют большое значение при поиске преемника Лагард. Должность главы ЕЦБ является одной из самых высокооплачиваемых в ЕС: базовая ставка составляет €466 тыс. в год плюс льготы, а за членство в совете директоров Банка международных расчетов полагается шестизначная сумма.

По данным газеты, на пост Лагард претендуют два основных кандидата: бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и президент Бундесбанка (немецкий ЦБ) Йоахим Нагель. Еще одним претендентом является Пабло Эрнандес де Кос, возглавлявший ЦБ Испании, а ныне генеральный менеджер Банка международных расчетов. Финляндия и Хорватия также намерены выдвинуть глав своих Центробанков Олли Рена и Бориса Вуйчича в качестве кандидатов на пост вице-президента ЕЦБ, рассказал изданию источник.

Существует негласное правило: ни одна страна не может занимать два места в правлении ЕЦБ, и правительства стремятся сбалансировать позиции «ястреба» и «голубя». Гендерный баланс также имеет значение. Исторически в составе исполнительного совета ЕЦБ преобладали мужчины. С 1998 года лишь 19% из 26 членов были женщинами. «Франция, как и Европейский парламент, будут уделять особое внимание гендерному вопросу», — отметил один из собеседников.

По словам источников, заместитель главы Банка Франции Аньес Бенасси-Кере и ее греческая коллега Кристина Папаконстантину рассматриваются в качестве претендентов на место в совете, как и бывший главный экономист Организации сотрудничества и экономического развития (ОЭСР) Лоранс Бун и профессор Лондонской школы бизнеса Элен Рей.

В прошлом месяце Лагард, срок полномочий которой на посту главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года, назвала Клааса Кнота «подходящим преемником».

«У него есть интеллект, выдержка, и он способен располагать к себе людей, а это редкий и очень необходимый навык», — считает она.

Глава регулятора отметила, что должность требует хороших социальных навыков, назвав многих руководителей национальных центральных банков «примадоннами». «У Кнота есть такая способность. Но он не единственный», — сказала она.

Кнот — экономист, работал в МВФ, возглавлял ЦБ Нидерландов, входил в Совет по финансовой стабильности. Он начинал как «ястреб» в дни долгового кризиса в ЕС, но впоследствии занял более взвешенную позицию.

Выходец из Германии, крупнейшего члена еврозоны, никогда не занимал пост главы ЕЦБ, отмечает FT. Нагель, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с обширными связями, по словам источников, считается «приветливым человеком с умеренными взглядами». Сотрудники Бундесбанка, тесно работающие с ним, называют его «политическим зверем». Под его руководством немецкий регулятор смягчил свою денежно-кредитную политику. Однако одним из препятствий для главы Бундесбанка станет доминирование Германии в других ключевых структурах Евросоюза: Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию, Клаудия Бух руководит Единым механизмом надзора, а Верена Росс — Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам.