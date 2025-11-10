 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Финансы⁠,
0

FT назвала трех основных кандидатов на пост главы ЕЦБ после ухода Лагард

Срок полномочий Лагард на посту главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года. На ее место претендуют бывший глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот, президент Бундесбанка Йоахим Нагель и экс-глава ЦБ Испании Пабло Эрнандес де Кос
Кристин Лагард
Кристин Лагард (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре даст старт масштабным перестановкам в руководстве, по результатам которых в конечном итоге определится преемник нынешнего директора регулятора Кристин Лагард, пишет Financial Times. Этот пост она занимает с 2019 года, до этого возглавляла Международный валютный фонд (МВФ).

Четыре из шести должностей в исполнительном совете ЕЦБ станут вакантными к концу 2027 года: срок полномочий вице-президента банка Луиса де Гиндоса истекает в мае, а Лагард, главного экономиста Филипа Лейна и и еще одного члена совета Изабель Шнабель — в 2027 году.

По словам трех источников газеты, ЕЦБ обратится к Брюсселю с просьбой начать формальный процесс замены де Гиндоса. Министры финансов еврозоны начнут обсуждение этого вопроса на этой неделе, сообщил один из собеседников. Как отмечает FT, национальность и позиция в отношении денежно-кредитной политики будущего вице-президента банка имеют большое значение при поиске преемника Лагард. Должность главы ЕЦБ является одной из самых высокооплачиваемых в ЕС: базовая ставка составляет €466 тыс. в год плюс льготы, а за членство в совете директоров Банка международных расчетов полагается шестизначная сумма.

По данным газеты, на пост Лагард претендуют два основных кандидата: бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и президент Бундесбанка (немецкий ЦБ) Йоахим Нагель. Еще одним претендентом является Пабло Эрнандес де Кос, возглавлявший ЦБ Испании, а ныне генеральный менеджер Банка международных расчетов. Финляндия и Хорватия также намерены выдвинуть глав своих Центробанков Олли Рена и Бориса Вуйчича в качестве кандидатов на пост вице-президента ЕЦБ, рассказал изданию источник.

Меркель и Лагард заявили о масштабной угрозе стабильности ЕС
Политика
Кристин Лагард и Ангела Меркель

Существует негласное правило: ни одна страна не может занимать два места в правлении ЕЦБ, и правительства стремятся сбалансировать позиции «ястреба» и «голубя». Гендерный баланс также имеет значение. Исторически в составе исполнительного совета ЕЦБ преобладали мужчины. С 1998 года лишь 19% из 26 членов были женщинами. «Франция, как и Европейский парламент, будут уделять особое внимание гендерному вопросу», — отметил один из собеседников.

По словам источников, заместитель главы Банка Франции Аньес Бенасси-Кере и ее греческая коллега Кристина Папаконстантину рассматриваются в качестве претендентов на место в совете, как и бывший главный экономист Организации сотрудничества и экономического развития (ОЭСР) Лоранс Бун и профессор Лондонской школы бизнеса Элен Рей.

В прошлом месяце Лагард, срок полномочий которой на посту главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года, назвала Клааса Кнота «подходящим преемником».

«У него есть интеллект, выдержка, и он способен располагать к себе людей, а это редкий и очень необходимый навык», — считает она.

Глава регулятора отметила, что должность требует хороших социальных навыков, назвав многих руководителей национальных центральных банков «примадоннами». «У Кнота есть такая способность. Но он не единственный», — сказала она.

Кнот — экономист, работал в МВФ, возглавлял ЦБ Нидерландов, входил в Совет по финансовой стабильности. Он начинал как «ястреб» в дни долгового кризиса в ЕС, но впоследствии занял более взвешенную позицию.

Выходец из Германии, крупнейшего члена еврозоны, никогда не занимал пост главы ЕЦБ, отмечает FT. Нагель, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с обширными связями, по словам источников, считается «приветливым человеком с умеренными взглядами». Сотрудники Бундесбанка, тесно работающие с ним, называют его «политическим зверем». Под его руководством немецкий регулятор смягчил свою денежно-кредитную политику. Однако одним из препятствий для главы Бундесбанка станет доминирование Германии в других ключевых структурах Евросоюза: Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию, Клаудия Бух руководит Единым механизмом надзора, а Верена Росс — Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
ЕЦБ Кристин Лагард преемники
Кристин Лагард фото
Кристин Лагард
экономист, политик, глава Европейского центрального банка
1 января 1956 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Лагард расписалась на символической банкноте в €20
Финансы
Власти ЕС утвердили Лагард на пост главы Европейского Центробанка
Политика
Кристин Лагард избрана главой Центробанка Евросоюза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Австрии акцию памяти жертв еврейских погромов прервала речь Гитлера Политика, 19:14
Какой ресторан выбрать: икорный ужин, устрицы и венгерский гуляш Стиль, 19:10
NYT рассказала о манящей побегом от мобилизации «украинской Венеции» Политика, 19:09
СКА впервые всухую обыграл в гостях «Авангард» Спорт, 19:05
Минцифры рассказало, как восстановить интернет после «периода охлаждения» Общество, 19:05
Клишас не исключил существование мошеннической схемы с продажей жилья Общество, 19:04
Как прошла Международная конференция по креативной экономике Пресс-релиз, 19:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 18:54
Министра юстиции Украины Галущенко внесли в базу сайта «Миротворец» Политика, 18:49
Суд изъял у экс-замглавы правительства Ивановской области 800 млн руб. Общество, 18:47
Как создать базу знаний компании Образование, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
«Дачная» майнинг-ферма под Ярославлем похитила электричество на ₽8,2 млн Крипто, 18:36