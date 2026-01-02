В Бельгии заявили, что Европа «потеряла интернет»

Европа настолько отстает от США в развитии цифровой инфраструктуры, что «потеряла интернет», заявил де Брюйкер. Однако он считает важным не бороться с американскими компаниями, а сосредоточиться на создании собственных продуктов

Мигель де Брюйкер (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Технологические возможности стран Европы не позволяют обеспечить сохранность всех данных только в европейских облачных ресурсах, доминирующее положение на рынке цифровой инфраструктуры по-прежнему занимают американские компании, заявил Financial Times глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер.

«Мы потеряли все облачные технологии. Мы потеряли интернет, давайте будем честны. Если я хочу, чтобы моя информация на 100% хранилась в ЕС… это только мечты, вы ставите перед собой нереалистичную цель», — сказал он.

Де Брюйкер отметил, что киберзащита Европы зависит от сотрудничества частных компаний, большинство из которых — американские. Однако эта зависимость не является «огромной проблемой» для безопасности ЕС, полагает он. Наиболее важным, по его мнению, является суверенитет в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта, который обеспечит устойчивость европейских стран перед кибератаками.

Глава Центра кибербезопасности Бельгии обратил внимание, что, хотя в странах Европы и звучат призывы к укреплению технологического суверенитета, чаще всего они остаются лишь дискуссией. «Я думаю, что на уровне ЕС нам следует четко определить, что для нас означает суверенитет в цифровой сфере. Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, как остановить американских «гипермасштабных игроков», возможно, нам стоит направить свою энергию на… создание чего-то своего», — сказал он.

По словам де Брюйкера, ежедневно атакам хакеров подвергаются системы как минимум 20 различных организаций. И за ними, по его утверждению, чаще всего стоят «российские хактивисты». Однако опасности в таких взломах он не видит, поскольку цель хакеров — не украсть конфиденциальные данные, а нарушить работу конкретного сайта или сервиса. Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках.

В октябре 2025 года Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает новую стратегию в области искусственного интеллекта, чтобы снизить технологическую зависимость не только от США, но и от Китая. Согласно проекту, новая стратегия будет направлена на обеспечение безопасности и устойчивости, а также повышение конкурентоспособности европейской промышленности.