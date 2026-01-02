 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Бельгии заявили, что Европа «потеряла интернет»

Глава бельгийского центра кибербезопасности де Брюйкер: Европа потеряла интернет
Европа настолько отстает от США в развитии цифровой инфраструктуры, что «потеряла интернет», заявил де Брюйкер. Однако он считает важным не бороться с американскими компаниями, а сосредоточиться на создании собственных продуктов
Мигель де Брюйкер
Мигель де Брюйкер (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Технологические возможности стран Европы не позволяют обеспечить сохранность всех данных только в европейских облачных ресурсах, доминирующее положение на рынке цифровой инфраструктуры по-прежнему занимают американские компании, заявил Financial Times глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер.

«Мы потеряли все облачные технологии. Мы потеряли интернет, давайте будем честны. Если я хочу, чтобы моя информация на 100% хранилась в ЕС… это только мечты, вы ставите перед собой нереалистичную цель», — сказал он.

Де Брюйкер отметил, что киберзащита Европы зависит от сотрудничества частных компаний, большинство из которых — американские. Однако эта зависимость не является «огромной проблемой» для безопасности ЕС, полагает он. Наиболее важным, по его мнению, является суверенитет в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта, который обеспечит устойчивость европейских стран перед кибератаками.

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Глава Центра кибербезопасности Бельгии обратил внимание, что, хотя в странах Европы и звучат призывы к укреплению технологического суверенитета, чаще всего они остаются лишь дискуссией. «Я думаю, что на уровне ЕС нам следует четко определить, что для нас означает суверенитет в цифровой сфере. Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, как остановить американских «гипермасштабных игроков», возможно, нам стоит направить свою энергию на… создание чего-то своего», — сказал он.

По словам де Брюйкера, ежедневно атакам хакеров подвергаются системы как минимум 20 различных организаций. И за ними, по его утверждению, чаще всего стоят «российские хактивисты». Однако опасности в таких взломах он не видит, поскольку цель хакеров — не украсть конфиденциальные данные, а нарушить работу конкретного сайта или сервиса. Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках.

В октябре 2025 года Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает новую стратегию в области искусственного интеллекта, чтобы снизить технологическую зависимость не только от США, но и от Китая. Согласно проекту, новая стратегия будет направлена на обеспечение безопасности и устойчивости, а также повышение конкурентоспособности европейской промышленности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Бельгия США цифровые технологии суверенитет
Материалы по теме
МИД Германии обвинил Россию в кибератаке перед выборами и вызвал посла
Политика
В Amаzon обвинили российских хакеров в атаках на VPN-сервисы
Технологии и медиа
Хакеры сообщили о взломе баз данных оборонных предприятий Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода Общество, 11:42
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты Политика, 11:40
Как восстановить силы: гид по гаджетам Образование, 11:37
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву Политика, 11:34
В Бельгии заявили, что Европа «потеряла интернет» Политика, 11:28
«Нет» доставкам и клинингам: 5 причин не делегировать «домашние» делаПодписка на РБК, 11:27
Суд отказался взыскать 15 млн руб. с участника аферы против Долиной Общество, 11:16
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Мадуро сел за руль и рассказал о разговоре с Трампом. Видео Политика, 11:07
Талантливый, но токсичный: что делать, если «звезда» отравляет командуПодписка на РБК, 11:05
Новогодний каннибализм и летний голод: что ждет кинопрокат в 2026 году Технологии и медиа, 11:03
Биткоин как «цифровое золото»: что стоит знать инвестору Крипто, 11:00
Хватит одного раза: новые данные о необходимом объеме физических нагрузок Образование, 10:57
В МВД рассказали о ключевых фразах мошенников Общество, 10:50
Холодно в квартире: почему, что делать и куда жаловаться Недвижимость, 10:50