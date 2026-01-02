Мадуро сел за руль и рассказал о разговоре с Трампом. Видео
У президента США Дональда Трампа и президента Венесуэлы Николаса Мадуро был только один телефонный разговор. Об этом венесуэльский лидер рассказал в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Интервью проходило в автомобиле — за руль сел сам Мадуро.
«У нас был только один телефонный разговор. Трамп позвонил мне из Белого дома 21 ноября, я был во дворце Мирафлорес. Мы поговорили 10 минут, и это был очень уважительный разговор», — рассказал Мадуро.
По его словам, «правительство США знает, что, если они всерьез хотят обсудить соглашение по борьбе с наркотиками, мы готовы». «Если им нужна нефть, Венесуэла готова к американским инвестициям, как в случае с Chevron», — сказал венесуэльский президент.
