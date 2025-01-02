Трамп с Меланией и Маском станцевали на новогодней вечеринке

Трамп с Меланией и Маском станцевали на новогодней вечеринке. Видео

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Избранный президент США Дональд Трамп станцевал под песню Y.M.C.A. на новогодней вечеринке. Рядом с ним пританцовывали его супруга Мелания Трамп и предприниматель Илон Маск. Вечеринка проходила в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.